https://ria.ru/20231130/obstrel-1913023243.html

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами нового типа

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами нового типа - РИА Новости, 30.11.2023

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами нового типа

Украинские войска применили новый тип ракет JROF HEF при обстреле Калининского района Донецка, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T20:57

2023-11-30T20:57

2023-11-30T21:22

специальная военная операция на украине

сцкк

нато

алексей кулемзин (донецк)

донецкая народная республика

донецк

калининский район

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 30 ноя — РИА Новости. Украинские войска применили новый тип ракет JROF HEF при обстреле Калининского района Донецка, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале."Противник вел огонь из РСЗО калибра 122 миллиметра со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Карловка. Применив новый тип ракет JROF HEF с поражающими элементами в виде 9100 шариков, с увеличенной до 40,2 километра дальностью, произведенных в Словакии и переданных странами, входящими в блок НАТО", — говорится в заявлении.Ранее в четверг ведомство сообщило, что ВСУ в 10:45 выпустили три ракеты из РСЗО по Калининскому району столицы ДНР. Как позднее уточнил мэр города Алексей Кулемзин, при обстреле пострадала мирная жительница 1957 года рождения, здание автотранспортного предприятия получило повреждения.Помимо этого, украинские военные атаковали Буденовский и Кировский районы Донецка, там пострадали двое мужчин 1971 и 1964 года рождения.Калининский — один из тыловых районов, достаточно удаленный от линии боевого соприкосновения. Расположен на востоке административного центра республики.

https://ria.ru/20231130/dobrovolets-1912691324.html

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донецк

калининский район

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сцкк, нато, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, донецк, калининский район, вооруженные силы украины