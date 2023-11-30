https://ria.ru/20231130/obstrel-1913017496.html
ВСУ обстреляли Донецк, пострадали два мирных жителя
ВСУ обстреляли Донецк, пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 30.11.2023
ВСУ обстреляли Донецк, пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ Буденновского и Калининского районов Донецка, написал мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T20:21
2023-11-30T20:21
2023-11-30T20:50
специальная военная операция на украине
донецк
калининский район
буденновский район
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
сцкк
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839368863_0:365:2730:1901_1920x0_80_0_0_a12a8e70d0f5a59bf0fd924f8cb0e4ba.jpg
ДОНЕЦК, 30 ноя — РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ Буденновского и Калининского районов Донецка, написал мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "Дополнительная информация о пострадавших в результате утренних обстрелов Донецка: в Буденновском районе получил ранение мужчина 1971 года рождения; в Калининском районе ранена женщина 1957 года рождения", — сказал он.В четверг вечером Кулемзин также сообщил, что при атаке на Буденновский район получило повреждения административное здание, а при обстреле Калининского района из РСЗО — здание автотранспортного предприятия.Кроме того, по данным представительства ДНР в СЦКК, под ударом оказался и Кировский район Донецка, там пострадал мужчина 1964 года рождения.
https://ria.ru/20231130/dobrovolets-1912691324.html
донецк
калининский район
буденновский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839368863_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_faf6c0c789649e15ccd8c76181979dbd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, калининский район, буденновский район, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, сцкк, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Калининский район, Буденновский район, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, СЦКК, Безопасность
ВСУ обстреляли Донецк, пострадали два мирных жителя
Кулемзин: мужчина и женщина пострадали при обстреле ВСУ двух районов Донецка