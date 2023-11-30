https://ria.ru/20231130/obstrel-1913017496.html

ВСУ обстреляли Донецк, пострадали два мирных жителя

ВСУ обстреляли Донецк, пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 30.11.2023

ВСУ обстреляли Донецк, пострадали два мирных жителя

Два мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ Буденновского и Калининского районов Донецка, написал мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T20:21

2023-11-30T20:21

2023-11-30T20:50

специальная военная операция на украине

донецк

калининский район

буденновский район

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

сцкк

безопасность

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ДОНЕЦК, 30 ноя — РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ Буденновского и Калининского районов Донецка, написал мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "Дополнительная информация о пострадавших в результате утренних обстрелов Донецка: в Буденновском районе получил ранение мужчина 1971 года рождения; в Калининском районе ранена женщина 1957 года рождения", — сказал он.В четверг вечером Кулемзин также сообщил, что при атаке на Буденновский район получило повреждения административное здание, а при обстреле Калининского района из РСЗО — здание автотранспортного предприятия.Кроме того, по данным представительства ДНР в СЦКК, под ударом оказался и Кировский район Донецка, там пострадал мужчина 1964 года рождения.

https://ria.ru/20231130/dobrovolets-1912691324.html

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калининский район

буденновский район

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