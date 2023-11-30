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Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район - РИА Новости, 30.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:57 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/obstrel-1913000485.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район - РИА Новости, 30.11.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район
Украинские войска выпустили шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и территории Ясиноватского района, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T18:57
2023-11-30T18:57
специальная военная операция на украине
донецк
сцкк
украина
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 ноя — РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и территории Ясиноватского района, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.10 — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.40 — населенный пункт Новосёловка Первая — Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", — говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале Кировский район находится в юго-западной части Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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донецк, сцкк, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, СЦКК, Украина, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район

СЦКК: ВСУ выпустили шесть снарядов по Донецку и Ясиноватскому району

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 ноя — РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и территории Ясиноватского района, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.10 — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.40 — населенный пункт Новосёловка Первая — Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", — говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале
Кировский район находится в юго-западной части Донецка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкСЦККУкраинаПроисшествия
 
 
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