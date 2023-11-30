https://ria.ru/20231130/obstrel-1913000485.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район - РИА Новости, 30.11.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район

Украинские войска выпустили шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и территории Ясиноватского района, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T18:57

2023-11-30T18:57

2023-11-30T18:57

специальная военная операция на украине

донецк

сцкк

украина

происшествия

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ДОНЕЦК, 30 ноя — РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и территории Ясиноватского района, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.10 — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.40 — населенный пункт Новосёловка Первая — Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", — говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале Кировский район находится в юго-западной части Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231113/tanki-1908686052.html

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донецк, сцкк, украина, происшествия