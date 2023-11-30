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Мэр Донецка рассказал о повреждениях после обстрела украинскими войсками
Мэр Донецка рассказал о повреждениях после обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 30.11.2023
Мэр Донецка рассказал о повреждениях после обстрела украинскими войсками
Административное здание получило повреждения в результате обстрела Буденновского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T16:06
2023-11-30T16:06
2023-11-30T16:06
специальная военная операция на украине
донецк
буденновский район
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Административное здание получило повреждения в результате обстрела Буденновского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате утреннего обстрела Буденновского района повреждено остекление в административном здании по улице Бессарабской, а также в домах частного сектора по улице Полевой. По улице Прокофьева повреждены кровля, заборы и остекление домов", - написал Кулемзин.
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Буденновский район, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика, Происшествия
Мэр Донецка рассказал о повреждениях после обстрела украинскими войсками
Кулемзин: при обстреле Донецка ВСУ пострадало административное здание