https://ria.ru/20231130/obstrel-1912944323.html

Мэр Донецка рассказал о повреждениях после обстрела украинскими войсками

Мэр Донецка рассказал о повреждениях после обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 30.11.2023

Мэр Донецка рассказал о повреждениях после обстрела украинскими войсками

Административное здание получило повреждения в результате обстрела Буденновского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T16:06

2023-11-30T16:06

2023-11-30T16:06

специальная военная операция на украине

донецк

буденновский район

алексей кулемзин (донецк)

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Административное здание получило повреждения в результате обстрела Буденновского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате утреннего обстрела Буденновского района повреждено остекление в административном здании по улице Бессарабской, а также в домах частного сектора по улице Полевой. По улице Прокофьева повреждены кровля, заборы и остекление домов", - написал Кулемзин.

https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html

донецк

буденновский район

донецкая народная республика

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