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Мэр Донецка рассказал о повреждениях после обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 30.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:06 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/obstrel-1912944323.html
Мэр Донецка рассказал о повреждениях после обстрела украинскими войсками
Мэр Донецка рассказал о повреждениях после обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 30.11.2023
Мэр Донецка рассказал о повреждениях после обстрела украинскими войсками
Административное здание получило повреждения в результате обстрела Буденновского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T16:06
2023-11-30T16:06
специальная военная операция на украине
донецк
буденновский район
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Административное здание получило повреждения в результате обстрела Буденновского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате утреннего обстрела Буденновского района повреждено остекление в административном здании по улице Бессарабской, а также в домах частного сектора по улице Полевой. По улице Прокофьева повреждены кровля, заборы и остекление домов", - написал Кулемзин.
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html
донецк
буденновский район
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донецк, буденновский район, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Буденновский район, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика, Происшествия
Мэр Донецка рассказал о повреждениях после обстрела украинскими войсками

Кулемзин: при обстреле Донецка ВСУ пострадало административное здание

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Административное здание получило повреждения в результате обстрела Буденновского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
"В результате утреннего обстрела Буденновского района повреждено остекление в административном здании по улице Бессарабской, а также в домах частного сектора по улице Полевой. По улице Прокофьева повреждены кровля, заборы и остекление домов", - написал Кулемзин.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкБуденновский районАлексей Кулемзин (Донецк)Донецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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