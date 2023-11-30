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Украинские войска обстреляли автобусный парк в Донецке из РСЗО - РИА Новости, 30.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:22 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/obstrel-1912910776.html
Украинские войска обстреляли автобусный парк в Донецке из РСЗО
Украинские войска обстреляли автобусный парк в Донецке из РСЗО - РИА Новости, 30.11.2023
Украинские войска обстреляли автобусный парк в Донецке из РСЗО
Украинские военные обстреляли из РСЗО Калининский район Донецка, один из снарядов угодил в автобусный парк, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T14:22
2023-11-30T14:22
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Украинские военные обстреляли из РСЗО Калининский район Донецка, один из снарядов угодил в автобусный парк, передает корреспондент РИА Новости. По счастливой случайности пострадавших не оказалось, рассказал сотрудник парка Андрей. "Был прилет, попало в здание, никто, слава Богу, не пострадал, транспорт остался целый. Это автобусный парк, который обслуживает Донецк, один из самых больших", - рассказал он. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки украинские военные обстреляли территорию республики 15 раз. Повреждено 4 жилых домостроения и еще 1 объект гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20231129/obstanovka-1912188511.html
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли автобусный парк в Донецке из РСЗО

ВСУ обстреляли автобусный парк в Донецке из РСЗО, никто не пострадал

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Украинские военные обстреляли из РСЗО Калининский район Донецка, один из снарядов угодил в автобусный парк, передает корреспондент РИА Новости.
По счастливой случайности пострадавших не оказалось, рассказал сотрудник парка Андрей.
"Был прилет, попало в здание, никто, слава Богу, не пострадал, транспорт остался целый. Это автобусный парк, который обслуживает Донецк, один из самых больших", - рассказал он.
По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки украинские военные обстреляли территорию республики 15 раз. Повреждено 4 жилых домостроения и еще 1 объект гражданской инфраструктуры.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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