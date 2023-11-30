https://ria.ru/20231130/obstrel-1912910776.html

Украинские войска обстреляли автобусный парк в Донецке из РСЗО

Украинские войска обстреляли автобусный парк в Донецке из РСЗО - РИА Новости, 30.11.2023

Украинские войска обстреляли автобусный парк в Донецке из РСЗО

Украинские военные обстреляли из РСЗО Калининский район Донецка, один из снарядов угодил в автобусный парк, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T14:22

2023-11-30T14:22

2023-11-30T14:22

специальная военная операция на украине

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сцкк

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ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Украинские военные обстреляли из РСЗО Калининский район Донецка, один из снарядов угодил в автобусный парк, передает корреспондент РИА Новости. По счастливой случайности пострадавших не оказалось, рассказал сотрудник парка Андрей. "Был прилет, попало в здание, никто, слава Богу, не пострадал, транспорт остался целый. Это автобусный парк, который обслуживает Донецк, один из самых больших", - рассказал он. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки украинские военные обстреляли территорию республики 15 раз. Повреждено 4 жилых домостроения и еще 1 объект гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20231129/obstanovka-1912188511.html

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия