https://ria.ru/20231130/obstrel-1912897440.html
ВСУ сбросили два боеприпаса с беспилотника на Донецк
ВСУ сбросили два боеприпаса с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 30.11.2023
ВСУ сбросили два боеприпаса с беспилотника на Донецк
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка с применением беспилотника, сбросив два боеприпаса, сообщило в четверг в Telegram-канале представительство... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T13:44
2023-11-30T13:44
2023-11-30T13:44
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
происшествия
сцкк
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ДОНЕЦК, 30 ноя – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка с применением беспилотника, сбросив два боеприпаса, сообщило в четверг в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:10 - город Донецк (Кировский район): сброшено 2 боеприпаса с БПЛА", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 12.50 было выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки. Кировский район находится в юго-западной части Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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донецк, кировский район, происшествия, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Происшествия, СЦКК
ВСУ сбросили два боеприпаса с беспилотника на Донецк
Представительство ДНР: ВСУ сбросили два боеприпаса с БПЛА на Донецк