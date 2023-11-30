https://ria.ru/20231130/obstrel-1912897440.html

ВСУ сбросили два боеприпаса с беспилотника на Донецк

ВСУ сбросили два боеприпаса с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 30.11.2023

ВСУ сбросили два боеприпаса с беспилотника на Донецк

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка с применением беспилотника, сбросив два боеприпаса, сообщило в четверг в Telegram-канале представительство... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T13:44

2023-11-30T13:44

2023-11-30T13:44

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

происшествия

сцкк

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ДОНЕЦК, 30 ноя – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка с применением беспилотника, сбросив два боеприпаса, сообщило в четверг в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:10 - город Донецк (Кировский район): сброшено 2 боеприпаса с БПЛА", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 12.50 было выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки. Кировский район находится в юго-западной части Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231128/raketa-1912491426.html

донецк

кировский район

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донецк, кировский район, происшествия, сцкк