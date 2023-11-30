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ВСУ сбросили два боеприпаса с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 30.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:44 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/obstrel-1912897440.html
ВСУ сбросили два боеприпаса с беспилотника на Донецк
ВСУ сбросили два боеприпаса с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 30.11.2023
ВСУ сбросили два боеприпаса с беспилотника на Донецк
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка с применением беспилотника, сбросив два боеприпаса, сообщило в четверг в Telegram-канале представительство... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T13:44
2023-11-30T13:44
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
происшествия
сцкк
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ДОНЕЦК, 30 ноя – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка с применением беспилотника, сбросив два боеприпаса, сообщило в четверг в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:10 - город Донецк (Кировский район): сброшено 2 боеприпаса с БПЛА", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 12.50 было выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки. Кировский район находится в юго-западной части Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231128/raketa-1912491426.html
донецк
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донецк, кировский район, происшествия, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Происшествия, СЦКК
ВСУ сбросили два боеприпаса с беспилотника на Донецк

Представительство ДНР: ВСУ сбросили два боеприпаса с БПЛА на Донецк

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты запускают дрон
Украинские солдаты запускают дрон - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты запускают дрон. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 ноя – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка с применением беспилотника, сбросив два боеприпаса, сообщило в четверг в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:10 - город Донецк (Кировский район): сброшено 2 боеприпаса с БПЛА", - говорится в сообщении.
Американская ракета HARM в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
СК зафиксировал применение американской ракеты HARM в Донецке
28 ноября, 20:19
Отмечается, что в 12.50 было выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки.
Кировский район находится в юго-западной части Донецка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
29 ноября, 16:23
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районПроисшествияСЦКК
 
 
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