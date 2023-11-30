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При обстреле Донецка пострадало здание автотранспортного предприятия - РИА Новости, 30.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:19 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/obstrel-1912890415.html
При обстреле Донецка пострадало здание автотранспортного предприятия
При обстреле Донецка пострадало здание автотранспортного предприятия - РИА Новости, 30.11.2023
При обстреле Донецка пострадало здание автотранспортного предприятия
Здание автотранспортного предприятия повреждено в результате ракетного обстрела Калининского района Донецка украинскими войсками, пострадавших нет, сообщил мэр... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T13:19
2023-11-30T13:19
специальная военная операция на украине
донецк
калининский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Здание автотранспортного предприятия повреждено в результате ракетного обстрела Калининского района Донецка украинскими войсками, пострадавших нет, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Калининского района произошло прямое попадание в кровлю здания автотранспортного предприятия по улице Сеченова. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска выпустили по этому району три ракеты из РСЗО.
донецк
калининский район
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донецк, калининский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Калининский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
При обстреле Донецка пострадало здание автотранспортного предприятия

Кулемзин: при обстреле Донецка пострадало здание автотранспортного предприятия

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Здание автотранспортного предприятия повреждено в результате ракетного обстрела Калининского района Донецка украинскими войсками, пострадавших нет, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"В результате обстрела Калининского района произошло прямое попадание в кровлю здания автотранспортного предприятия по улице Сеченова. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска выпустили по этому району три ракеты из РСЗО.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
29 ноября, 16:23
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКалининский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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