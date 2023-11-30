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При обстреле Донецка пострадало здание автотранспортного предприятия

При обстреле Донецка пострадало здание автотранспортного предприятия - РИА Новости, 30.11.2023

При обстреле Донецка пострадало здание автотранспортного предприятия

Здание автотранспортного предприятия повреждено в результате ракетного обстрела Калининского района Донецка украинскими войсками, пострадавших нет, сообщил мэр... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T13:19

2023-11-30T13:19

2023-11-30T13:19

специальная военная операция на украине

донецк

калининский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Здание автотранспортного предприятия повреждено в результате ракетного обстрела Калининского района Донецка украинскими войсками, пострадавших нет, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Калининского района произошло прямое попадание в кровлю здания автотранспортного предприятия по улице Сеченова. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска выпустили по этому району три ракеты из РСЗО.

донецк

калининский район

донецкая народная республика

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