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При обстреле Донецка пострадало здание автотранспортного предприятия
При обстреле Донецка пострадало здание автотранспортного предприятия - РИА Новости, 30.11.2023
При обстреле Донецка пострадало здание автотранспортного предприятия
Здание автотранспортного предприятия повреждено в результате ракетного обстрела Калининского района Донецка украинскими войсками, пострадавших нет, сообщил мэр... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T13:19
2023-11-30T13:19
2023-11-30T13:19
специальная военная операция на украине
донецк
калининский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Здание автотранспортного предприятия повреждено в результате ракетного обстрела Калининского района Донецка украинскими войсками, пострадавших нет, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Калининского района произошло прямое попадание в кровлю здания автотранспортного предприятия по улице Сеченова. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска выпустили по этому району три ракеты из РСЗО.
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При обстреле Донецка пострадало здание автотранспортного предприятия
Кулемзин: при обстреле Донецка пострадало здание автотранспортного предприятия