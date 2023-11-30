https://ria.ru/20231130/obstrel-1912884433.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 30.11.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска в 12.05 выпустили одну ракету из РСЗО по Ленинскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T12:58

2023-11-30T12:58

2023-11-30T12:58

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg

ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 12.05 выпустили одну ракету из РСЗО по Ленинскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.05 – город Донецк (Ленинский район): выпущены одна ракета из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, украинские войска с 11.30 по 12.00 выпустили в общей сложности еще 11 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка, Горловке и Ясиноватскому району ДНР. Ленинский район расположен на юге Донецка и достаточно удален от линии соприкосновения.

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, донецкая народная республика, сцкк