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Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 30.11.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска в 12.05 выпустили одну ракету из РСЗО по Ленинскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T12:58
2023-11-30T12:58
2023-11-30T12:58
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 12.05 выпустили одну ракету из РСЗО по Ленинскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.05 – город Донецк (Ленинский район): выпущены одна ракета из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, украинские войска с 11.30 по 12.00 выпустили в общей сложности еще 11 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка, Горловке и Ясиноватскому району ДНР. Ленинский район расположен на юге Донецка и достаточно удален от линии соприкосновения.
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донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк
СЦКК: ВСУ выпустили одну ракету из РСЗО по Ленинскому району Донецка