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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 30.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:58 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/obstrel-1912884433.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 30.11.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска в 12.05 выпустили одну ракету из РСЗО по Ленинскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T12:58
2023-11-30T12:58
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 12.05 выпустили одну ракету из РСЗО по Ленинскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.05 – город Донецк (Ленинский район): выпущены одна ракета из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, украинские войска с 11.30 по 12.00 выпустили в общей сложности еще 11 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка, Горловке и Ясиноватскому району ДНР. Ленинский район расположен на юге Донецка и достаточно удален от линии соприкосновения.
донецк
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донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк

СЦКК: ВСУ выпустили одну ракету из РСЗО по Ленинскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 12.05 выпустили одну ракету из РСЗО по Ленинскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.05 – город Донецк (Ленинский район): выпущены одна ракета из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Кроме того, украинские войска с 11.30 по 12.00 выпустили в общей сложности еще 11 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка, Горловке и Ясиноватскому району ДНР.
Ленинский район расположен на юге Донецка и достаточно удален от линии соприкосновения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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