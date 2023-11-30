https://ria.ru/20231130/obstrel-1912860179.html

ВСУ обстреляли Запорожскую область ракетами

ВСУ обстреляли Запорожскую область ракетами - РИА Новости, 30.11.2023

ВСУ обстреляли Запорожскую область ракетами

Украинские боевики в четверг обстреляли поселок Куйбышево в Запорожской области, сообщили журналистам в местных оперативных службах. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T12:12

2023-11-30T12:12

2023-11-30T12:12

специальная военная операция на украине

запорожская область

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851744880_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_497f4bbe4e32d827201a2e07bb384243.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Украинские боевики в четверг обстреляли поселок Куйбышево в Запорожской области, сообщили журналистам в местных оперативных службах. "В 08.46 мск боевики ВСУ нанесли два ракетных удара по поселку городского типа Куйбышево. Ракеты взорвались рядом с двухэтажным многоквартирным домом в переулке Соборный. Информации о жертвах и пострадавших на данный момент нет, территория оцеплена", - рассказали в оперативных службах . Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20231117/spetsoperatsiya-1910049831.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, происшествия