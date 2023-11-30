https://ria.ru/20231130/obstrel-1912860179.html
ВСУ обстреляли Запорожскую область ракетами
ВСУ обстреляли Запорожскую область ракетами - РИА Новости, 30.11.2023
ВСУ обстреляли Запорожскую область ракетами
Украинские боевики в четверг обстреляли поселок Куйбышево в Запорожской области, сообщили журналистам в местных оперативных службах. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T12:12
2023-11-30T12:12
2023-11-30T12:12
специальная военная операция на украине
запорожская область
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Украинские боевики в четверг обстреляли поселок Куйбышево в Запорожской области, сообщили журналистам в местных оперативных службах. "В 08.46 мск боевики ВСУ нанесли два ракетных удара по поселку городского типа Куйбышево. Ракеты взорвались рядом с двухэтажным многоквартирным домом в переулке Соборный. Информации о жертвах и пострадавших на данный момент нет, территория оцеплена", - рассказали в оперативных службах . Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20231117/spetsoperatsiya-1910049831.html
запорожская область
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запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Происшествия
ВСУ обстреляли Запорожскую область ракетами
ВСУ нанесли ракетный удар по поселку Куйбышево в Запорожской области