https://ria.ru/20231130/obstrel-1912841152.html

Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку

Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку - РИА Новости, 30.11.2023

Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку

Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Калининскому району Донецка, тип РСЗО не уточняется, сообщило в четверг в Telegram-канале представительство... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T11:12

2023-11-30T11:12

2023-11-30T11:22

специальная военная операция на украине

калининский район

донецкая народная республика

донецк

сцкк

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ДОНЕЦК, 30 ноя – РИА Новости. Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Калининскому району Донецка, тип РСЗО не уточняется, сообщило в четверг в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:45 – населенный пункт Дачное – город Донецк (Калининский район): выпущено 3 ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении.По его данным, с начала суток украинские военные выпустили семь снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка.Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Петровский - на западной окраине города. Это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20231129/gumpomosch-1912765407.html

калининский район

донецкая народная республика

донецк

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калининский район, донецкая народная республика, донецк, сцкк, происшествия