Рейтинг@Mail.ru
Захарова: в ОБСЕ осознали необходимость участия России во встрече глав МИД - РИА Новости, 30.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:12 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/obse-1912987216.html
Захарова: в ОБСЕ осознали необходимость участия России во встрече глав МИД
Захарова: в ОБСЕ осознали необходимость участия России во встрече глав МИД - РИА Новости, 30.11.2023
Захарова: в ОБСЕ осознали необходимость участия России во встрече глав МИД
Логика того, что вопросы безопасности в Европе не имеет смысла обсуждать без России, возобладала в ОБСЕ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T18:12
2023-11-30T18:12
мария захарова
обсе
европа
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_72af7e4de92f32fa9e5e00e12140c50d.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Логика того, что вопросы безопасности в Европе не имеет смысла обсуждать без России, возобладала в ОБСЕ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24"."Возобладала логика того, что без участия России, а все, кто знают карту Европы, понимают значимость нашей страны и это не только география, это еще значимость с точки зрения энергетики, экономики, безопасности, гуманитарной сферы. То есть, возобладала логика, что без России обсуждать проблемы европейского континента с точки зрения безопасности и сотрудничества в целом, не имеет смысла никакого", - сказала Захарова.Дипломат добавила, что подобный шаг организации можно рассматривать "именно с точки зрения, что сама ОБСЕ получила какой-то призрачный шанс на то, что она продолжит свое существование".
https://ria.ru/20231129/obse-1912597293.html
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d566731a850b59690469b57fc9006c2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мария захарова, обсе, европа, россия, в мире
Мария Захарова, ОБСЕ, Европа, Россия, В мире
Захарова: в ОБСЕ осознали необходимость участия России во встрече глав МИД

Захарова: в ОБСЕ поняли бессмысленность обсуждения безопасности в Европе без РФ

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Логика того, что вопросы безопасности в Европе не имеет смысла обсуждать без России, возобладала в ОБСЕ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
«
"Возобладала логика того, что без участия России, а все, кто знают карту Европы, понимают значимость нашей страны и это не только география, это еще значимость с точки зрения энергетики, экономики, безопасности, гуманитарной сферы. То есть, возобладала логика, что без России обсуждать проблемы европейского континента с точки зрения безопасности и сотрудничества в целом, не имеет смысла никакого", - сказала Захарова.
Дипломат добавила, что подобный шаг организации можно рассматривать "именно с точки зрения, что сама ОБСЕ получила какой-то призрачный шанс на то, что она продолжит свое существование".
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
В ОБСЕ прокомментировали отказ Прибалтики участвовать в СМИД из-за Лаврова
29 ноября, 12:15
 
Мария ЗахароваОБСЕЕвропаРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала