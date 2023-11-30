https://ria.ru/20231130/obse-1912987216.html

Захарова: в ОБСЕ осознали необходимость участия России во встрече глав МИД

Захарова: в ОБСЕ осознали необходимость участия России во встрече глав МИД - РИА Новости, 30.11.2023

Захарова: в ОБСЕ осознали необходимость участия России во встрече глав МИД

Логика того, что вопросы безопасности в Европе не имеет смысла обсуждать без России, возобладала в ОБСЕ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T18:12

2023-11-30T18:12

2023-11-30T18:12

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Логика того, что вопросы безопасности в Европе не имеет смысла обсуждать без России, возобладала в ОБСЕ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24"."Возобладала логика того, что без участия России, а все, кто знают карту Европы, понимают значимость нашей страны и это не только география, это еще значимость с точки зрения энергетики, экономики, безопасности, гуманитарной сферы. То есть, возобладала логика, что без России обсуждать проблемы европейского континента с точки зрения безопасности и сотрудничества в целом, не имеет смысла никакого", - сказала Захарова.Дипломат добавила, что подобный шаг организации можно рассматривать "именно с точки зрения, что сама ОБСЕ получила какой-то призрачный шанс на то, что она продолжит свое существование".

https://ria.ru/20231129/obse-1912597293.html

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мария захарова, обсе, европа, россия, в мире