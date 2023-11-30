https://ria.ru/20231130/obse-1912922761.html

Лавров заявил о плачевном состоянии ОБСЕ

Лавров заявил о плачевном состоянии ОБСЕ - РИА Новости, 30.11.2023

Лавров заявил о плачевном состоянии ОБСЕ

Россия с сожалением констатирует, что ОБСЕ находится в плачевном состоянии, перспективы организации остаются неясными, заявил министр иностранных дел Сергей... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T14:58

2023-11-30T14:58

2023-11-30T15:58

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сергей лавров

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энтони блинкен

северная македония

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Россия с сожалением констатирует, что ОБСЕ находится в плачевном состоянии, перспективы организации остаются неясными, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье."Чуть более чем через год исполнится 50 лет Хельсинскому заключительному акту. В этой связи с сожалением вынужден констатировать, что к этой юбилейной дате ОБСЕ подходит в плачевном состоянии, а ее перспективы остаются неясными", - заявил Лавров на заседании СМИД ОБСЕ.Лавров отметил, что после окончания холодной войны у ОБСЕ был исторический шанс максимально задействовать ее объединительный потенциал и стать центральным элементом архитектуры безопасности на континенте. Но агрессия НАТО против Югославии в 1999 и решение об отторжении Косова от Сербии в 2008, а также усилия ряда стран НАТО и ЕС натравить Грузию и Украину на Россию, привели к тому, что "государства НАТО и Евросоюза своими руками разрушили военно-политическое измерение ОБСЕ"."Суть позиции Запада: наплевать, что там подписали наши президенты и премьеры в ОБСЕ, юридические гарантии безопасности может предоставить только НАТО. Так относится группа во главе с исключительной державой к нашей, уже явно неуважаемой ими, организации", - подчеркнул министр.Смысл приложения усилий для оживления Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), становящейся придатком НАТО и ЕС, сейчас под вопросом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."ОБСЕ по сути превращают в придаток НАТО и Евросоюза. Организация - давайте признаем это прямо - находится на краю пропасти. Встает простой вопрос: имеет ли смысл инвестировать силы в ее оживление?" - сказал Лавров на первом пленарном заседании СМИД ОБСЕ в Скопье в Северной Македонии.Глава МИД РФ также задался вопросом о том, сможет ли ОБСЕ "адаптироваться к объективным реалиям мирового развития и снова стать площадкой для объективного рассмотрения проблем региональной безопасности на основе принципов Хельсинкского заключительного акта, прежде всего принципа равенства всех стран-участниц". Лавров отметил, что "пока вопросов гораздо больше, чем ответов".Заседание совета министров иностранных дел ОБСЕ проходит в столице Северной Македонии 30 ноября - 1 декабря. Участники, как ожидается, обсудят проблемы безопасности на континенте на фоне продолжающегося украинского конфликта, а также вопрос о следующем председателе организации.Министр прибыл в Скопье накануне вечером. Эта поездка стала для него первым с начала спецоперации на Украине визитом в Европу, если не считать его визитов в Белоруссию и Турцию. Предыдущий визит главы МИД РФ в Европу состоялся 21 января 2022 года, он посетил Женеву, где у него состоялись переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

https://ria.ru/20231130/obsuzhdenie-1912932770.html

https://ria.ru/20231130/obse-1912829625.html

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