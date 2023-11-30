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Захарова назвала идею Запада не мешать участию России в СМИД ОБСЕ здравой - РИА Новости, 30.11.2023
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13:14 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/obse-1912889068.html
Захарова назвала идею Запада не мешать участию России в СМИД ОБСЕ здравой
Захарова назвала идею Запада не мешать участию России в СМИД ОБСЕ здравой - РИА Новости, 30.11.2023
Захарова назвала идею Запада не мешать участию России в СМИД ОБСЕ здравой
Решение не чинить глобальных препятствий участию России в мероприятии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) является здравой идеей стран... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T13:14
2023-11-30T13:14
россия
северная македония
мария захарова
в мире
обсе
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Решение не чинить глобальных препятствий участию России в мероприятии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) является здравой идеей стран Запада, заявила в программе "60 минут" телеканала "Россия 1" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав запрет для нее со стороны Болгарии на пролет через воздушное пространство страны "подлянкой" Софии. Изначально ожидалось, что самолет с российской делегацией на заседание глав МИД ОБСЕ полетит через Болгарию, которая выдала разрешение на пролет российского самолета, но борт министра прибыл в Северную Македонию через Грецию. Как пояснили РИА Новости в российской делегации, такое решение связано с тем, что болгарская сторона дала разрешение на пролет российского самолета, которое не распространяется на Захарову. "После очень долгих раздумий, ну и потому что ситуация на земле говорит сама за себя, находясь в полном кризисе своей идеологии и (являясь – ред.) заложниками своей идеологии, все-таки где-то в недрах НАТО и ЕС родилась одна здравая идея - не чинить глобальных препятствий для участия российской делегации в СМИД ОБСЕ", - сообщила Захарова. Дипломат добавила, что несмотря на "здравую идею" западных стран, власти Болгарии не смогли "обойтись полностью без каких-то гадостей и подлянок", направив ноту, где сообщалось, что разрешение Софии распространяется на борт российской делегации, но не на официального представителя МИД РФ. "В таком глупом свете некие люди в Болгарии, а нам сказали, что решение принималось на достаточно высоком уровне, подставили и свою страну, и свой народ", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20231130/obse-1912829625.html
https://ria.ru/20231129/uspekh-1912500781.html
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россия, северная македония, мария захарова, в мире, обсе, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Северная Македония, Мария Захарова, В мире, ОБСЕ, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова назвала идею Запада не мешать участию России в СМИД ОБСЕ здравой

Захарова: Запад повел себя здраво, допустив Россию к участию в СМИД ОБСЕ

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Решение не чинить глобальных препятствий участию России в мероприятии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) является здравой идеей стран Запада, заявила в программе "60 минут" телеканала "Россия 1" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав запрет для нее со стороны Болгарии на пролет через воздушное пространство страны "подлянкой" Софии.
Изначально ожидалось, что самолет с российской делегацией на заседание глав МИД ОБСЕ полетит через Болгарию, которая выдала разрешение на пролет российского самолета, но борт министра прибыл в Северную Македонию через Грецию. Как пояснили РИА Новости в российской делегации, такое решение связано с тем, что болгарская сторона дала разрешение на пролет российского самолета, которое не распространяется на Захарову.
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"После очень долгих раздумий, ну и потому что ситуация на земле говорит сама за себя, находясь в полном кризисе своей идеологии и (являясь – ред.) заложниками своей идеологии, все-таки где-то в недрах НАТО и ЕС родилась одна здравая идея - не чинить глобальных препятствий для участия российской делегации в СМИД ОБСЕ", - сообщила Захарова.
Дипломат добавила, что несмотря на "здравую идею" западных стран, власти Болгарии не смогли "обойтись полностью без каких-то гадостей и подлянок", направив ноту, где сообщалось, что разрешение Софии распространяется на борт российской делегации, но не на официального представителя МИД РФ.
"В таком глупом свете некие люди в Болгарии, а нам сказали, что решение принималось на достаточно высоком уровне, подставили и свою страну, и свой народ", - заключила Захарова.
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РоссияСеверная МакедонияМария ЗахароваВ миреОБСЕМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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