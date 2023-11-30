https://ria.ru/20231130/obse-1912877953.html

В Северной Македонии началось заседание СМИД ОБСЕ с участием Лаврова

В Северной Македонии началось заседание СМИД ОБСЕ с участием Лаврова - РИА Новости, 30.11.2023

В Северной Македонии началось заседание СМИД ОБСЕ с участием Лаврова

Заседание совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) стартовало в четверг утром в столице Северной... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T12:44

2023-11-30T12:44

2023-11-30T12:44

обсе

сергей лавров

северная македония

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788935580_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a37099c607d879e27f5dfe73e0167632.jpg

СКОПЬЕ, 30 ноя – РИА Новости. Заседание совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) стартовало в четверг утром в столице Северной Македонии. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на встречу и прошел в зал, провожаемый вопросами журналистов. Мероприятие проходит в спортцентре "Борис Трайковский" в Скопье и подразумевает три пленарных заседания. Визит в столицу Северной Македонии стал для Лаврова первой с начала полномасштабного конфликта на Украине поездкой в Европу, если не считать его визитов в Белоруссию и Турцию. Его участие в заседании совета министров иностранных дел ОБСЕ спровоцировало бойкот мероприятия со стороны глав МИД Украины, Польши, Эстонии, Литвы и Латвии. Само заседание совета министров иностранных дел ОБСЕ, в которую входят 57 стран, проходит 30 ноября - 1 декабря. Участники, как ожидается, обсудят проблемы безопасности на континенте на фоне продолжающегося украинского конфликта, а также вопрос о следующем председателе организации. В качестве возможного преемника Северной Македонии называлась Эстония, однако Россия и Белоруссия выступили против. Тогда Мальта предложила свою кандидатуру, после чего глава МИД Северной Македонии Буяр Османи поддержал готовность Мальты к председательству в ОБСЕ с 2024 года и заявил, что это открывает путь к консенсусу.

https://ria.ru/20231129/obse-1912597293.html

https://ria.ru/20231130/obse-1912785487.html

северная македония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

обсе, сергей лавров, северная македония, в мире