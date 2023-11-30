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В Северной Македонии началось заседание СМИД ОБСЕ с участием Лаврова - РИА Новости, 30.11.2023
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12:44 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/obse-1912877953.html
В Северной Македонии началось заседание СМИД ОБСЕ с участием Лаврова
В Северной Македонии началось заседание СМИД ОБСЕ с участием Лаврова - РИА Новости, 30.11.2023
В Северной Македонии началось заседание СМИД ОБСЕ с участием Лаврова
Заседание совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) стартовало в четверг утром в столице Северной... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T12:44
2023-11-30T12:44
обсе
сергей лавров
северная македония
в мире
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СКОПЬЕ, 30 ноя – РИА Новости. Заседание совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) стартовало в четверг утром в столице Северной Македонии. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на встречу и прошел в зал, провожаемый вопросами журналистов. Мероприятие проходит в спортцентре "Борис Трайковский" в Скопье и подразумевает три пленарных заседания. Визит в столицу Северной Македонии стал для Лаврова первой с начала полномасштабного конфликта на Украине поездкой в Европу, если не считать его визитов в Белоруссию и Турцию. Его участие в заседании совета министров иностранных дел ОБСЕ спровоцировало бойкот мероприятия со стороны глав МИД Украины, Польши, Эстонии, Литвы и Латвии. Само заседание совета министров иностранных дел ОБСЕ, в которую входят 57 стран, проходит 30 ноября - 1 декабря. Участники, как ожидается, обсудят проблемы безопасности на континенте на фоне продолжающегося украинского конфликта, а также вопрос о следующем председателе организации. В качестве возможного преемника Северной Македонии называлась Эстония, однако Россия и Белоруссия выступили против. Тогда Мальта предложила свою кандидатуру, после чего глава МИД Северной Македонии Буяр Османи поддержал готовность Мальты к председательству в ОБСЕ с 2024 года и заявил, что это открывает путь к консенсусу.
https://ria.ru/20231129/obse-1912597293.html
https://ria.ru/20231130/obse-1912785487.html
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обсе, сергей лавров, северная македония, в мире
ОБСЕ, Сергей Лавров, Северная Македония, В мире
В Северной Македонии началось заседание СМИД ОБСЕ с участием Лаврова

В Скопье началось заседание глав МИД ОБСЕ с участием Лаврова

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Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
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СКОПЬЕ, 30 ноя – РИА Новости. Заседание совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) стартовало в четверг утром в столице Северной Македонии.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на встречу и прошел в зал, провожаемый вопросами журналистов. Мероприятие проходит в спортцентре "Борис Трайковский" в Скопье и подразумевает три пленарных заседания.
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
В ОБСЕ прокомментировали отказ Прибалтики участвовать в СМИД из-за Лаврова
29 ноября, 12:15
Визит в столицу Северной Македонии стал для Лаврова первой с начала полномасштабного конфликта на Украине поездкой в Европу, если не считать его визитов в Белоруссию и Турцию.
Его участие в заседании совета министров иностранных дел ОБСЕ спровоцировало бойкот мероприятия со стороны глав МИД Украины, Польши, Эстонии, Литвы и Латвии.
Само заседание совета министров иностранных дел ОБСЕ, в которую входят 57 стран, проходит 30 ноября - 1 декабря. Участники, как ожидается, обсудят проблемы безопасности на континенте на фоне продолжающегося украинского конфликта, а также вопрос о следующем председателе организации.
В качестве возможного преемника Северной Македонии называлась Эстония, однако Россия и Белоруссия выступили против. Тогда Мальта предложила свою кандидатуру, после чего глава МИД Северной Македонии Буяр Османи поддержал готовность Мальты к председательству в ОБСЕ с 2024 года и заявил, что это открывает путь к консенсусу.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
В МИД рассказали о теме СМИД ОБСЕ с участием Лаврова
Вчера, 01:36
 
ОБСЕСергей ЛавровСеверная МакедонияВ мире
 
 
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