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Польша отказалась от участия во встрече МИД ОБСЕ в Скопье из-за Лаврова - РИА Новости, 30.11.2023
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10:39 30.11.2023 (обновлено: 11:28 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/obse-1912829625.html
Польша отказалась от участия во встрече МИД ОБСЕ в Скопье из-за Лаврова
Польша отказалась от участия во встрече МИД ОБСЕ в Скопье из-за Лаврова - РИА Новости, 30.11.2023
Польша отказалась от участия во встрече МИД ОБСЕ в Скопье из-за Лаврова
Глава МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что отказался от встречи глав МИД ОБСЕ в Скопье из-за участия в ней министра иностранных дел России Сергея... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T10:39
2023-11-30T11:28
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ВАРШАВА, 30 ноя – РИА Новости. Глава МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что отказался от встречи глав МИД ОБСЕ в Скопье из-за участия в ней министра иностранных дел России Сергея Лаврова."Мы критично относимся к приглашению на эту встречу российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. В связи с этим принято решение о том, что я отказался от участия в этой встрече в Скопье", - сказал он журналистам.Он добавил, что во встрече глав МИД ОБСЕ не примет участие также никто из заместителей министра иностранных дел Польши. "Польское министерство иностранных дел не будет там представлено на уровне руководства. Никто из моих заместителей не будет принимать участие в сегодняшней встрече", - сказал министр. Он добавил, что бойкотировать встречу в Скопье намерены еще несколько стран.Ежегодная встреча министров иностранных дел 57 государств-участников ОБСЕ состоится с 30 ноября по 1 декабря 2023 года в Скопье в Северной Македонии. В сообщении организации уточнялось, что эта ежегодная встреча состоится по приглашению действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи.Россия также получила приглашение на совет и заявляла, что планирует участвовать в нем на уровне министра. В четверг глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Скопье. Эта поездка стала для министра первым с начала спецоперации на Украине визитом в Европу, если не считать его визитов в Белоруссию и Турцию. Последний визит Лаврова в Европу состоялся 21 января 2022 года, он посетил Женеву, где у него состоялись переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
https://ria.ru/20231128/obse-1912380226.html
https://ria.ru/20231129/uspekh-1912500781.html
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в мире, скопье, мид польши, обсе, польша, россия, сергей лавров
В мире, Скопье, МИД Польши, ОБСЕ, Польша, Россия, Сергей Лавров
Польша отказалась от участия во встрече МИД ОБСЕ в Скопье из-за Лаврова

Глава МИД Польши не приедет на встречу коллег по ОБСЕ в Скопье из-за Лаврова

© AFP 2023 / SAUL LOEBВстреча глав МИД ОБСЕ в Скопье
Встреча глав МИД ОБСЕ в Скопье - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEB
Встреча глав МИД ОБСЕ в Скопье
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 30 ноя – РИА Новости. Глава МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что отказался от встречи глав МИД ОБСЕ в Скопье из-за участия в ней министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
"Мы критично относимся к приглашению на эту встречу российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. В связи с этим принято решение о том, что я отказался от участия в этой встрече в Скопье", - сказал он журналистам.
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Он добавил, что во встрече глав МИД ОБСЕ не примет участие также никто из заместителей министра иностранных дел Польши. "Польское министерство иностранных дел не будет там представлено на уровне руководства. Никто из моих заместителей не будет принимать участие в сегодняшней встрече", - сказал министр. Он добавил, что бойкотировать встречу в Скопье намерены еще несколько стран.
Ежегодная встреча министров иностранных дел 57 государств-участников ОБСЕ состоится с 30 ноября по 1 декабря 2023 года в Скопье в Северной Македонии. В сообщении организации уточнялось, что эта ежегодная встреча состоится по приглашению действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи.
Россия также получила приглашение на совет и заявляла, что планирует участвовать в нем на уровне министра. В четверг глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Скопье. Эта поездка стала для министра первым с начала спецоперации на Украине визитом в Европу, если не считать его визитов в Белоруссию и Турцию. Последний визит Лаврова в Европу состоялся 21 января 2022 года, он посетил Женеву, где у него состоялись переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
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В миреСкопьеМИД ПольшиОБСЕПольшаРоссияСергей Лавров
 
 
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