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Лавров примет участие во встрече глав МИД ОБСЕ в Северной Македонии - РИА Новости, 30.11.2023
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06:07 30.11.2023 (обновлено: 10:34 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/obse-1912796021.html
Лавров примет участие во встрече глав МИД ОБСЕ в Северной Македонии
Лавров примет участие во встрече глав МИД ОБСЕ в Северной Македонии - РИА Новости, 30.11.2023
Лавров примет участие во встрече глав МИД ОБСЕ в Северной Македонии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие во встрече министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ),... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T06:07
2023-11-30T10:34
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
северная македония
обсе
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СКОПЬЕ, 30 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие во встрече министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая пройдет в Скопье 30 ноября - 1 декабря. Последний раз министр участвовал в заседании совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ два года назад – в декабре 2021 года в Стокгольме. Приглашение - верное решение В середине ноября глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью австрийской газете die Presse счел верным решение пригласить Лаврова на саммит ОБСЕ в Скопье. Однако буквально за несколько дней еще не было ясности в том, состоится ли визит, поскольку в странах Европы действует запрет на пролеты российской авиации. Кроме того, в 2022 году, когда действующим на тот момент председателем ОБСЕ была Польша, Варшава отказала Лаврову в участии в заседании СМИД организации в городе Лодзь 1-2 декабря. Были и другие прецеденты, когда делегации Лаврова не удавалось совершить намеченные визиты. Так, 1 марта 2022 года министр не смог принять участие в сессии СПЧ ООН и Конференции по разоружению в Женеве из-за запрета на пролёт его самолета рядом стран Евросоюза. Не состоялся визит министра и в Белград, намеченный на 6-7 июня, в свете того, что соседние с Сербией страны Болгария, Черногория и Северная Македония закрывали воздушное пространство. Сохранение ОБСЕ - председательство Сейчас же Болгария открыла свое воздушное пространство для пролета самолета Лаврова в Северную Македонию, объяснив это важностью встречи "для сохранения ОБСЕ". Сама организация неоднократно подвергалась критике со стороны Москвы. Так, Лавров в конце октября заявил, что ОБСЕ, занимающаяся вопросами безопасности, "уже поизносилась и сейчас не выполняет своего предназначения". Министр также говорил, что ОБСЕ отходит от своих принципов, в частности равной неделимой безопасности. А за несколько дней до своего визита в Северную Македонию он отметил, что "ОБСЕ еще можно попытаться спасти", но "шансы невелики", указав, что ОБСЕ "превращают в, по сути, придатки ЕС и НАТО, в сугубо маргинальные структуры". О возможном распаде ОБСЕ говорили и другие страны, но ссылались на вопрос о следующем председателе. Так, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, согласно финской корпорации YLE, отмечал, что причиной возможного распада является нежелание России и Белоруссии одобрить председательство Эстонии в 2024 году. Вопрос о следующем председателе ОБСЕ будет одним из основных в повестке заседания организации. В качестве возможного следующего председателя, помимо Эстонии, назывались Мальта, высказывались идеи о продлении мандата Северной Македонии еще на один год. Сама же Северная Македония поддержала готовность Мальты к председательству в ОБСЕ с 2024 года. Возможные встречи и отказы от участия Лавров сообщал, что есть несколько просьб о встречах, в том числе от западных представителей, на полях совета министров иностранных дел ОБСЕ. Однако он не сообщил, с кем именно, но подчеркнул, что российская сторона встретится со всеми. Госсекретарь США Энтони Блинкен планировал посетить столицу Северной Македонии, тем самым дав повод предположить, что у него могут быть переговоры с Лавровым, однако замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с журналистами исключил такую встречу. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, который также посетить заседание глав МИД ОБСЕ, также не планировал встречаться с российским министром. В то же время визит Лаврова спровоцировал отказ министров иностранных дел ряда стран от участия в заседании СМИД ОБСЕ. Так, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, согласно украинскому внешнеполитическому ведомству, не будет участвовать во встрече ОБСЕ в Северной Македонии из-за присутствия делегации РФ. Кроме того, главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы Маргус Цахкна, Кришьянис Кариньш и Габриэлюс Ландсбергис выступили с совместным заявлением об отказе участвовать во встрече СМИД ОБСЕ в Скопье. Комментируя отказ стран Прибалтики и Украины участвовать во встрече из-за участия в нем российской делегации, пресс-служба ОБСЕ сообщила РИА Новости, что решение относительно уровня представительства каждое государство принимает самостоятельно.
https://ria.ru/20231130/obse-1912785487.html
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, северная македония, обсе
В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Лавров, Северная Македония, ОБСЕ
Лавров примет участие во встрече глав МИД ОБСЕ в Северной Македонии

Лавров примет участие во встрече глав МИД ОБСЕ в Северной Македонии

© Фото : МИД России/TelegramМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время прибытия в Северную Македонию. 30 ноября 2023
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время прибытия в Северную Македонию. 30 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Фото : МИД России/Telegram
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время прибытия в Северную Македонию. 30 ноября 2023
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СКОПЬЕ, 30 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие во встрече министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая пройдет в Скопье 30 ноября - 1 декабря.
Последний раз министр участвовал в заседании совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ два года назад – в декабре 2021 года в Стокгольме.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
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Вчера, 01:36

Приглашение - верное решение

В середине ноября глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью австрийской газете die Presse счел верным решение пригласить Лаврова на саммит ОБСЕ в Скопье.
Однако буквально за несколько дней еще не было ясности в том, состоится ли визит, поскольку в странах Европы действует запрет на пролеты российской авиации. Кроме того, в 2022 году, когда действующим на тот момент председателем ОБСЕ была Польша, Варшава отказала Лаврову в участии в заседании СМИД организации в городе Лодзь 1-2 декабря.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Запад привнес антагонизм и произвол в деятельность ОБСЕ, заявили в МИД
29 ноября, 12:06
Были и другие прецеденты, когда делегации Лаврова не удавалось совершить намеченные визиты. Так, 1 марта 2022 года министр не смог принять участие в сессии СПЧ ООН и Конференции по разоружению в Женеве из-за запрета на пролёт его самолета рядом стран Евросоюза.
Не состоялся визит министра и в Белград, намеченный на 6-7 июня, в свете того, что соседние с Сербией страны Болгария, Черногория и Северная Македония закрывали воздушное пространство.

Сохранение ОБСЕ - председательство

Сейчас же Болгария открыла свое воздушное пространство для пролета самолета Лаврова в Северную Македонию, объяснив это важностью встречи "для сохранения ОБСЕ".
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Сама организация неоднократно подвергалась критике со стороны Москвы. Так, Лавров в конце октября заявил, что ОБСЕ, занимающаяся вопросами безопасности, "уже поизносилась и сейчас не выполняет своего предназначения". Министр также говорил, что ОБСЕ отходит от своих принципов, в частности равной неделимой безопасности. А за несколько дней до своего визита в Северную Македонию он отметил, что "ОБСЕ еще можно попытаться спасти", но "шансы невелики", указав, что ОБСЕ "превращают в, по сути, придатки ЕС и НАТО, в сугубо маргинальные структуры".
О возможном распаде ОБСЕ говорили и другие страны, но ссылались на вопрос о следующем председателе. Так, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, согласно финской корпорации YLE, отмечал, что причиной возможного распада является нежелание России и Белоруссии одобрить председательство Эстонии в 2024 году.
Вопрос о следующем председателе ОБСЕ будет одним из основных в повестке заседания организации. В качестве возможного следующего председателя, помимо Эстонии, назывались Мальта, высказывались идеи о продлении мандата Северной Македонии еще на один год. Сама же Северная Македония поддержала готовность Мальты к председательству в ОБСЕ с 2024 года.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Захарова назвала незаконным запрет Болгарии на пролет самолета
Вчера, 02:46

Возможные встречи и отказы от участия

Лавров сообщал, что есть несколько просьб о встречах, в том числе от западных представителей, на полях совета министров иностранных дел ОБСЕ. Однако он не сообщил, с кем именно, но подчеркнул, что российская сторона встретится со всеми.
Госсекретарь США Энтони Блинкен планировал посетить столицу Северной Македонии, тем самым дав повод предположить, что у него могут быть переговоры с Лавровым, однако замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с журналистами исключил такую встречу.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, который также посетить заседание глав МИД ОБСЕ, также не планировал встречаться с российским министром.
Логотип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Захарова назвала работу представительницы ОБСЕ по вопросам СМИ провалом
29 ноября, 11:53
В то же время визит Лаврова спровоцировал отказ министров иностранных дел ряда стран от участия в заседании СМИД ОБСЕ.
Так, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, согласно украинскому внешнеполитическому ведомству, не будет участвовать во встрече ОБСЕ в Северной Македонии из-за присутствия делегации РФ. Кроме того, главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы Маргус Цахкна, Кришьянис Кариньш и Габриэлюс Ландсбергис выступили с совместным заявлением об отказе участвовать во встрече СМИД ОБСЕ в Скопье.
Комментируя отказ стран Прибалтики и Украины участвовать во встрече из-за участия в нем российской делегации, пресс-служба ОБСЕ сообщила РИА Новости, что решение относительно уровня представительства каждое государство принимает самостоятельно.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
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27 ноября, 13:40
 
В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровСеверная МакедонияОБСЕ
 
 
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