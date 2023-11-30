https://ria.ru/20231130/obse-1912785487.html

В МИД рассказали о теме СМИД ОБСЕ с участием Лаврова

В МИД рассказали о теме СМИД ОБСЕ с участием Лаврова - РИА Новости, 30.11.2023

В МИД рассказали о теме СМИД ОБСЕ с участием Лаврова

Москва констатирует, что с 2022 года повестка дня ОБСЕ практически полностью "украинизирована", ключевой темой предстоящего в Скопье СМИД станет кризисная... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T01:36

2023-11-30T01:36

2023-11-30T01:40

россия

обсе

в мире

сергей лавров

скопье

москва

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Москва констатирует, что с 2022 года повестка дня ОБСЕ практически полностью "украинизирована", ключевой темой предстоящего в Скопье СМИД станет кризисная ситуация в организации, говорится в сообщении на сайте МИД РФ."Ключевой темой предстоящего СМИД станет кризисная ситуация, сложившаяся в ОБСЕ. Рассчитываем на возможность обсуждения накопившихся в Организации проблем", - отмечается в документе.Отмечается, что "нынешний глубокий кризис ОБСЕ стал следствием деструктивных действий ряда западных стран, использующих Организацию в собственных интересах и пренебрегающих фундаментальными принципами ее работы". В МИД отметили, что "с 2022 года повестка дня ОБСЕ практически полностью "украинизирована", начала широко применяться практика подмены несогласованными эрзац-форматами консенсусных ежегодных мероприятий во всех трех измерениях работы Организации: военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном".

https://ria.ru/20231130/lavrov-1912784219.html

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россия, обсе, в мире, сергей лавров, скопье, москва