https://ria.ru/20231130/obse-1912785487.html
В МИД рассказали о теме СМИД ОБСЕ с участием Лаврова
В МИД рассказали о теме СМИД ОБСЕ с участием Лаврова - РИА Новости, 30.11.2023
В МИД рассказали о теме СМИД ОБСЕ с участием Лаврова
Москва констатирует, что с 2022 года повестка дня ОБСЕ практически полностью "украинизирована", ключевой темой предстоящего в Скопье СМИД станет кризисная... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T01:36
2023-11-30T01:36
2023-11-30T01:40
россия
обсе
в мире
сергей лавров
скопье
москва
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Москва констатирует, что с 2022 года повестка дня ОБСЕ практически полностью "украинизирована", ключевой темой предстоящего в Скопье СМИД станет кризисная ситуация в организации, говорится в сообщении на сайте МИД РФ."Ключевой темой предстоящего СМИД станет кризисная ситуация, сложившаяся в ОБСЕ. Рассчитываем на возможность обсуждения накопившихся в Организации проблем", - отмечается в документе.Отмечается, что "нынешний глубокий кризис ОБСЕ стал следствием деструктивных действий ряда западных стран, использующих Организацию в собственных интересах и пренебрегающих фундаментальными принципами ее работы". В МИД отметили, что "с 2022 года повестка дня ОБСЕ практически полностью "украинизирована", начала широко применяться практика подмены несогласованными эрзац-форматами консенсусных ежегодных мероприятий во всех трех измерениях работы Организации: военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном".
https://ria.ru/20231130/lavrov-1912784219.html
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россия, обсе, в мире, сергей лавров, скопье, москва
Россия, ОБСЕ, В мире, Сергей Лавров, Скопье, Москва
В МИД рассказали о теме СМИД ОБСЕ с участием Лаврова
МИД: ключевой темой СМИД с участием Лаврова станет кризисная ситуация в ОБСЕ
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Москва констатирует, что с 2022 года повестка дня ОБСЕ практически полностью "украинизирована", ключевой темой предстоящего в Скопье СМИД станет кризисная ситуация в организации, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
"Ключевой темой предстоящего СМИД станет кризисная ситуация, сложившаяся в ОБСЕ. Рассчитываем на возможность обсуждения накопившихся в Организации проблем", - отмечается в документе.
Лавров прибыл в Северную Македонию для участия в СМИД ОБСЕ
Отмечается, что "нынешний глубокий кризис ОБСЕ стал следствием деструктивных действий ряда западных стран, использующих Организацию в собственных интересах и пренебрегающих фундаментальными принципами ее работы". В МИД отметили, что "с 2022 года повестка дня ОБСЕ практически полностью "украинизирована", начала широко применяться практика подмены несогласованными эрзац-форматами консенсусных ежегодных мероприятий во всех трех измерениях работы Организации: военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном".