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Эксперт рассказала о влиянии нейросетей на биогенетические исследования - РИА Новости, 30.11.2023
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Наука
 
13:47 30.11.2023 (обновлено: 14:09 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/neyroseti-1912898927.html
Эксперт рассказала о влиянии нейросетей на биогенетические исследования
Эксперт рассказала о влиянии нейросетей на биогенетические исследования - РИА Новости, 30.11.2023
Эксперт рассказала о влиянии нейросетей на биогенетические исследования
Современные области биогенетических исследований пронизаны нейросетями, без них уже не обойтись, заявила член президиума Российской ассоциации содействия науке... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T13:47
2023-11-30T14:09
мария воронцова
наука
наука
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СИРИУС, 30 ноя — РИА Новости. Современные области биогенетических исследований пронизаны нейросетями, без них уже не обойтись, заявила член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова в кулуарах III Конгресса молодых ученых."Биоинформатика уже пронизана нейросетями. Генетические, полногеномные, полноэкзомные исследования, неинвазивная пренатальная диагностика — все эти технологии пронизаны технологиями нейросетей, которые сопоставляют полученный результат с "золотым стандартом" и помогают врачам интерпретировать полученный результат. Без этого уже никак", — пояснила она.В четверг состоялось заседание рабочей группы по нормативному и правовому регулированию и биоэтике в сфере генетических технологий. РИА Новости — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство III Конгресса молодых ученых.
https://ria.ru/20231115/nauka-1909367988.html
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мария воронцова, наука
Мария Воронцова, Наука, Наука
Эксперт рассказала о влиянии нейросетей на биогенетические исследования

Воронцова: современные биогенетические исследования пронизаны нейросетями

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкВедущий научный сотрудник отделения детской тиреодологии, репродуктивного и соматического развития ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации Мария Воронцова
Ведущий научный сотрудник отделения детской тиреодологии, репродуктивного и соматического развития ФГБУ НМИЦ эндокринологии Министерства здравоохранения Российской Федерации Мария Воронцова - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Ведущий научный сотрудник отделения детской тиреодологии, репродуктивного и соматического развития ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации Мария Воронцова. Архивное фото
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СИРИУС, 30 ноя — РИА Новости. Современные области биогенетических исследований пронизаны нейросетями, без них уже не обойтись, заявила член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова в кулуарах III Конгресса молодых ученых.
«
"Биоинформатика уже пронизана нейросетями. Генетические, полногеномные, полноэкзомные исследования, неинвазивная пренатальная диагностика — все эти технологии пронизаны технологиями нейросетей, которые сопоставляют полученный результат с "золотым стандартом" и помогают врачам интерпретировать полученный результат. Без этого уже никак", — пояснила она.
В четверг состоялось заседание рабочей группы по нормативному и правовому регулированию и биоэтике в сфере генетических технологий.
РИА Новости — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство III Конгресса молодых ученых.
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