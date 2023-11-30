https://ria.ru/20231130/neyroseti-1912898927.html

Эксперт рассказала о влиянии нейросетей на биогенетические исследования

Эксперт рассказала о влиянии нейросетей на биогенетические исследования - РИА Новости, 30.11.2023

Эксперт рассказала о влиянии нейросетей на биогенетические исследования

Современные области биогенетических исследований пронизаны нейросетями, без них уже не обойтись, заявила член президиума Российской ассоциации содействия науке... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T13:47

2023-11-30T13:47

2023-11-30T14:09

мария воронцова

наука

наука

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СИРИУС, 30 ноя — РИА Новости. Современные области биогенетических исследований пронизаны нейросетями, без них уже не обойтись, заявила член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова в кулуарах III Конгресса молодых ученых."Биоинформатика уже пронизана нейросетями. Генетические, полногеномные, полноэкзомные исследования, неинвазивная пренатальная диагностика — все эти технологии пронизаны технологиями нейросетей, которые сопоставляют полученный результат с "золотым стандартом" и помогают врачам интерпретировать полученный результат. Без этого уже никак", — пояснила она.В четверг состоялось заседание рабочей группы по нормативному и правовому регулированию и биоэтике в сфере генетических технологий. РИА Новости — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство III Конгресса молодых ученых.

https://ria.ru/20231115/nauka-1909367988.html

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мария воронцова, наука