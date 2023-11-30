https://ria.ru/20231130/nerpy-1912851794.html

В Сети появилось видео прогулки по снегу балтийских нерп Крошика и Шлиссика

В Сети появилось видео прогулки по снегу балтийских нерп Крошика и Шлиссика - РИА Новости, 30.11.2023

В Сети появилось видео прогулки по снегу балтийских нерп Крошика и Шлиссика

Фонд защиты балтийской нерпы опубликовал в соцсети "ВКонтакте" видео, на котором две нерпы Крошик и Шлиссик прогуливаются по снегу до ближайшего водоема. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T11:48

2023-11-30T11:48

2023-11-30T12:23

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фонд друзей балтийской нерпы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя — РИА Новости. Фонд защиты балтийской нерпы опубликовал в соцсети "ВКонтакте" видео, на котором две нерпы Крошик и Шлиссик прогуливаются по снегу до ближайшего водоема. "Утренняя пробежка Крошика и Шлиссика", — говорится в подписи к ролику.В комментариях подписчики сравнили прогулку нерп с передвижением по снегу петербуржцев после метели, накрывшей город 27 ноября. В 2014 году в Петербурге открыли первый в России центр по сохранению редких видов морских млекопитающих — Фонд друзей балтийской нерпы. Благодаря его работе удалось спасти и вернуть в дикую природу более 130 нерп и тюленей. Самец ладожской кольчатой нерпы Крошик — самый известный подопечный центра. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.

https://ria.ru/20230504/nerpa-1869606460.html

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Прогулка спасенных нерп Прогулка спасенных нерп 2023-11-30T11:48 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

санкт-петербург, фонд друзей балтийской нерпы, репино, общество