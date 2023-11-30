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В Сети появилось видео прогулки по снегу балтийских нерп Крошика и Шлиссика
В Сети появилось видео прогулки по снегу балтийских нерп Крошика и Шлиссика - РИА Новости, 30.11.2023
В Сети появилось видео прогулки по снегу балтийских нерп Крошика и Шлиссика
Фонд защиты балтийской нерпы опубликовал в соцсети "ВКонтакте" видео, на котором две нерпы Крошик и Шлиссик прогуливаются по снегу до ближайшего водоема. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T11:48
2023-11-30T11:48
2023-11-30T12:23
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя — РИА Новости. Фонд защиты балтийской нерпы опубликовал в соцсети "ВКонтакте" видео, на котором две нерпы Крошик и Шлиссик прогуливаются по снегу до ближайшего водоема. "Утренняя пробежка Крошика и Шлиссика", — говорится в подписи к ролику.В комментариях подписчики сравнили прогулку нерп с передвижением по снегу петербуржцев после метели, накрывшей город 27 ноября. В 2014 году в Петербурге открыли первый в России центр по сохранению редких видов морских млекопитающих — Фонд друзей балтийской нерпы. Благодаря его работе удалось спасти и вернуть в дикую природу более 130 нерп и тюленей. Самец ладожской кольчатой нерпы Крошик — самый известный подопечный центра. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
https://ria.ru/20230504/nerpa-1869606460.html
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Прогулка спасенных нерп
Прогулка спасенных нерп
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санкт-петербург, фонд друзей балтийской нерпы, репино, общество
Хорошие новости, Санкт-Петербург, Фонд друзей балтийской нерпы, Репино, Общество
В Сети появилось видео прогулки по снегу балтийских нерп Крошика и Шлиссика
Петербургский фонд показал прогулку по снегу спасенных нерп Крошика и Шлиссика