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В Сети появилось видео прогулки по снегу балтийских нерп Крошика и Шлиссика - РИА Новости, 30.11.2023
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11:48 30.11.2023 (обновлено: 12:23 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/nerpy-1912851794.html
В Сети появилось видео прогулки по снегу балтийских нерп Крошика и Шлиссика
В Сети появилось видео прогулки по снегу балтийских нерп Крошика и Шлиссика - РИА Новости, 30.11.2023
В Сети появилось видео прогулки по снегу балтийских нерп Крошика и Шлиссика
Фонд защиты балтийской нерпы опубликовал в соцсети "ВКонтакте" видео, на котором две нерпы Крошик и Шлиссик прогуливаются по снегу до ближайшего водоема. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T11:48
2023-11-30T12:23
хорошие новости
санкт-петербург
фонд друзей балтийской нерпы
репино
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя — РИА Новости. Фонд защиты балтийской нерпы опубликовал в соцсети "ВКонтакте" видео, на котором две нерпы Крошик и Шлиссик прогуливаются по снегу до ближайшего водоема. "Утренняя пробежка Крошика и Шлиссика", — говорится в подписи к ролику.В комментариях подписчики сравнили прогулку нерп с передвижением по снегу петербуржцев после метели, накрывшей город 27 ноября. В 2014 году в Петербурге открыли первый в России центр по сохранению редких видов морских млекопитающих — Фонд друзей балтийской нерпы. Благодаря его работе удалось спасти и вернуть в дикую природу более 130 нерп и тюленей. Самец ладожской кольчатой нерпы Крошик — самый известный подопечный центра. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
https://ria.ru/20230504/nerpa-1869606460.html
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Прогулка спасенных нерп
Прогулка спасенных нерп
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санкт-петербург, фонд друзей балтийской нерпы, репино, общество
Хорошие новости, Санкт-Петербург, Фонд друзей балтийской нерпы, Репино, Общество
В Сети появилось видео прогулки по снегу балтийских нерп Крошика и Шлиссика

Петербургский фонд показал прогулку по снегу спасенных нерп Крошика и Шлиссика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя — РИА Новости. Фонд защиты балтийской нерпы опубликовал в соцсети "ВКонтакте" видео, на котором две нерпы Крошик и Шлиссик прогуливаются по снегу до ближайшего водоема.
"Утренняя пробежка Крошика и Шлиссика", — говорится в подписи к ролику.
© Фонд друзей балтийской нерпыНерпы Крошик и Шлиссик
Нерпы Крошик и Шлиссик
Нерпы Крошик и Шлиссик
© Фонд друзей балтийской нерпы
1 из 3
© Фонд друзей балтийской нерпыНерпы Крошик и Шлиссик "прогуливаются" по снегу до ближайшего водоема
Нерпы Крошик и Шлиссик прогуливаются по снегу до ближайшего водоема
Нерпы Крошик и Шлиссик "прогуливаются" по снегу до ближайшего водоема
© Фонд друзей балтийской нерпы
2 из 3
© Фонд друзей балтийской нерпыНерпа за едой
Нерпа за едой
Нерпа за едой
© Фонд друзей балтийской нерпы
3 из 3
Нерпы Крошик и Шлиссик
© Фонд друзей балтийской нерпы
1 из 3
Нерпы Крошик и Шлиссик "прогуливаются" по снегу до ближайшего водоема
© Фонд друзей балтийской нерпы
2 из 3
Нерпа за едой
© Фонд друзей балтийской нерпы
3 из 3
В комментариях подписчики сравнили прогулку нерп с передвижением по снегу петербуржцев после метели, накрывшей город 27 ноября.
В 2014 году в Петербурге открыли первый в России центр по сохранению редких видов морских млекопитающих — Фонд друзей балтийской нерпы. Благодаря его работе удалось спасти и вернуть в дикую природу более 130 нерп и тюленей.
Самец ладожской кольчатой нерпы Крошик — самый известный подопечный центра. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
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