https://ria.ru/20231130/nepal-1912857213.html

У Путина пока нет договоренностей о сроках визита в Непал

У Путина пока нет договоренностей о сроках визита в Непал - РИА Новости, 30.11.2023

У Путина пока нет договоренностей о сроках визита в Непал

Конкретных договоренностей о сроках возможного визита президента РФ Владимира Путина в Непал нет, это будет обсуждаться по дипломатическим каналам, сообщил... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T12:03

2023-11-30T12:03

2023-11-30T12:03

непал

россия

владимир путин

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Конкретных договоренностей о сроках возможного визита президента РФ Владимира Путина в Непал нет, это будет обсуждаться по дипломатическим каналам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Нет, конкретных договоренностей нет. Это будет обсуждаться по дипломатическим каналам", - заявил Песков журналистам в ответ на вопрос о том, есть ли в планах поездка Путина в Непал или визит руководства этой страны в Россию.

https://ria.ru/20231104/nepal-1907394241.html

непал

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

непал, россия, владимир путин, дмитрий песков, политика