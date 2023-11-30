https://ria.ru/20231130/nepal-1912857213.html
У Путина пока нет договоренностей о сроках визита в Непал
У Путина пока нет договоренностей о сроках визита в Непал - РИА Новости, 30.11.2023
У Путина пока нет договоренностей о сроках визита в Непал
Конкретных договоренностей о сроках возможного визита президента РФ Владимира Путина в Непал нет, это будет обсуждаться по дипломатическим каналам, сообщил... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T12:03
2023-11-30T12:03
2023-11-30T12:03
непал
россия
владимир путин
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Конкретных договоренностей о сроках возможного визита президента РФ Владимира Путина в Непал нет, это будет обсуждаться по дипломатическим каналам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Нет, конкретных договоренностей нет. Это будет обсуждаться по дипломатическим каналам", - заявил Песков журналистам в ответ на вопрос о том, есть ли в планах поездка Путина в Непал или визит руководства этой страны в Россию.
https://ria.ru/20231104/nepal-1907394241.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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непал, россия, владимир путин, дмитрий песков, политика
Непал, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика
У Путина пока нет договоренностей о сроках визита в Непал
Песков: дату визита Путина в Непал еще обсудят по дипломатическим каналам
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Конкретных договоренностей о сроках возможного визита президента РФ Владимира Путина в Непал нет, это будет обсуждаться по дипломатическим каналам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Нет, конкретных договоренностей нет. Это будет обсуждаться по дипломатическим каналам", - заявил Песков журналистам в ответ на вопрос о том, есть ли в планах поездка Путина в Непал или визит руководства этой страны в Россию.
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