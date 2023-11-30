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У Путина пока нет договоренностей о сроках визита в Непал - РИА Новости, 30.11.2023
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12:03 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/nepal-1912857213.html
У Путина пока нет договоренностей о сроках визита в Непал
У Путина пока нет договоренностей о сроках визита в Непал - РИА Новости, 30.11.2023
У Путина пока нет договоренностей о сроках визита в Непал
Конкретных договоренностей о сроках возможного визита президента РФ Владимира Путина в Непал нет, это будет обсуждаться по дипломатическим каналам, сообщил... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T12:03
2023-11-30T12:03
непал
россия
владимир путин
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Конкретных договоренностей о сроках возможного визита президента РФ Владимира Путина в Непал нет, это будет обсуждаться по дипломатическим каналам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Нет, конкретных договоренностей нет. Это будет обсуждаться по дипломатическим каналам", - заявил Песков журналистам в ответ на вопрос о том, есть ли в планах поездка Путина в Непал или визит руководства этой страны в Россию.
https://ria.ru/20231104/nepal-1907394241.html
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непал, россия, владимир путин, дмитрий песков, политика
Непал, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика
У Путина пока нет договоренностей о сроках визита в Непал

Песков: дату визита Путина в Непал еще обсудят по дипломатическим каналам

© РИА Новости / Антон ДенисовСамолет президента России Владимира Путина
Самолет президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Самолет президента России Владимира Путина. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Конкретных договоренностей о сроках возможного визита президента РФ Владимира Путина в Непал нет, это будет обсуждаться по дипломатическим каналам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Нет, конкретных договоренностей нет. Это будет обсуждаться по дипломатическим каналам", - заявил Песков журналистам в ответ на вопрос о том, есть ли в планах поездка Путина в Непал или визит руководства этой страны в Россию.
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