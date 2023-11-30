https://ria.ru/20231130/neft-1913026393.html

Страны ОПЕК+ договорились о дополнительных сокращениях добычи нефти

Страны ОПЕК+ договорились о дополнительных сокращениях добычи нефти - РИА Новости, 30.11.2023

Страны ОПЕК+ договорились о дополнительных сокращениях добычи нефти

Страны ОПЕК+, помимо России и Саудовской Аравии, приняли решение о дополнительных сокращениях добычи нефти суммарно на 700 тысяч баррелей в сутки, заявил... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T21:17

2023-11-30T21:17

2023-11-30T22:17

россия

опек

в мире

саудовская аравия

александр новак

бразилия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777654755_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_27b9eb18994cb39429f3fc7671113fcc.jpg

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Страны ОПЕК+, помимо России и Саудовской Аравии, приняли решение о дополнительных сокращениях добычи нефти суммарно на 700 тысяч баррелей в сутки, заявил вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24"."Ряд других стран, которые сегодня участвовали, добровольно объявили, что снизят в первом квартале добычу еще на 700 тысяч баррелей в сутки", — сказал он.Что касается России, то она увеличит сокращение экспорта с 300 до 500 тысяч баррелей в сутки, отметил чиновник.Саудовская Аравия, по его словам, подтвердила планы сохранить добровольные сокращения на один миллион баррелей в сутки на первый квартал следующего года.Как подчеркнул Новак, принятые решения поспособствуют прохождению зимы."Это те меры, которые будут способствовать прохождению зимнего периода, пониженного спроса, для того чтобы обеспечить стабильную работу нефтяных рынков и баланс спроса и предложения", — пояснил он.Из официального коммюнике альянса следует, что следующая встреча глав делегаций ОПЕК+ состоится 1 июня в Вене. Кроме того, сообщается, что с января к сотрудничеству с объединением присоединится Бразилия.С ноября прошлого года ОПЕК+ в рамках сделки сокращает добычу на два миллиона баррелей от уровня августа того же года. Это решение действует до конца 2023-го. По итогам заседания 4 июня альянс объявил о продлении сделки на 2024-й и снижении со следующего года целевого уровня добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей.У Москвы и Эр-Рияда есть добровольные сокращения. Так, Саудовская Аравия с июля сокращает добычу дополнительно на миллион баррелей в сутки. Россия, в свою очередь, с августа дополнительно сокращает нефтяной экспорт: в первый месяц на 500 тысяч баррелей в сутки, а в сентябре-декабре — на 300 тысяч баррелей в сутки.

https://ria.ru/20231130/neft-1913026960.html

https://ria.ru/20231128/kitay-1912250545.html

россия

саудовская аравия

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, опек, в мире, саудовская аравия, александр новак, бразилия