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Страны ОПЕК+ договорились о дополнительных сокращениях добычи нефти - РИА Новости, 30.11.2023
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21:17 30.11.2023 (обновлено: 22:17 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/neft-1913026393.html
Страны ОПЕК+ договорились о дополнительных сокращениях добычи нефти
Страны ОПЕК+ договорились о дополнительных сокращениях добычи нефти - РИА Новости, 30.11.2023
Страны ОПЕК+ договорились о дополнительных сокращениях добычи нефти
Страны ОПЕК+, помимо России и Саудовской Аравии, приняли решение о дополнительных сокращениях добычи нефти суммарно на 700 тысяч баррелей в сутки, заявил... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T21:17
2023-11-30T22:17
россия
опек
в мире
саудовская аравия
александр новак
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Страны ОПЕК+, помимо России и Саудовской Аравии, приняли решение о дополнительных сокращениях добычи нефти суммарно на 700 тысяч баррелей в сутки, заявил вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24"."Ряд других стран, которые сегодня участвовали, добровольно объявили, что снизят в первом квартале добычу еще на 700 тысяч баррелей в сутки", — сказал он.Что касается России, то она увеличит сокращение экспорта с 300 до 500 тысяч баррелей в сутки, отметил чиновник.Саудовская Аравия, по его словам, подтвердила планы сохранить добровольные сокращения на один миллион баррелей в сутки на первый квартал следующего года.Как подчеркнул Новак, принятые решения поспособствуют прохождению зимы.&quot;Это те меры, которые будут способствовать прохождению зимнего периода, пониженного спроса, для того чтобы обеспечить стабильную работу нефтяных рынков и баланс спроса и предложения&quot;, — пояснил он.Из официального коммюнике альянса следует, что следующая встреча глав делегаций ОПЕК+ состоится 1 июня в Вене. Кроме того, сообщается, что с января к сотрудничеству с объединением присоединится Бразилия.С ноября прошлого года ОПЕК+ в рамках сделки сокращает добычу на два миллиона баррелей от уровня августа того же года. Это решение действует до конца 2023-го. По итогам заседания 4 июня альянс объявил о продлении сделки на 2024-й и снижении со следующего года целевого уровня добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей.У Москвы и Эр-Рияда есть добровольные сокращения. Так, Саудовская Аравия с июля сокращает добычу дополнительно на миллион баррелей в сутки. Россия, в свою очередь, с августа дополнительно сокращает нефтяной экспорт: в первый месяц на 500 тысяч баррелей в сутки, а в сентябре-декабре — на 300 тысяч баррелей в сутки.
https://ria.ru/20231130/neft-1913026960.html
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россия, опек, в мире, саудовская аравия, александр новак, бразилия
Россия, ОПЕК, В мире, Саудовская Аравия, Александр Новак, Бразилия
Страны ОПЕК+ договорились о дополнительных сокращениях добычи нефти

Страны ОПЕК+ договорились о допсокращениях добычи нефти в начале 2024 года

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Страны ОПЕК+, помимо России и Саудовской Аравии, приняли решение о дополнительных сокращениях добычи нефти суммарно на 700 тысяч баррелей в сутки, заявил вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24".
"Ряд других стран, которые сегодня участвовали, добровольно объявили, что снизят в первом квартале добычу еще на 700 тысяч баррелей в сутки", — сказал он.
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Новак рассказал о сокращении экспорта нефти в России
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Что касается России, то она увеличит сокращение экспорта с 300 до 500 тысяч баррелей в сутки, отметил чиновник.
Саудовская Аравия, по его словам, подтвердила планы сохранить добровольные сокращения на один миллион баррелей в сутки на первый квартал следующего года.
Как подчеркнул Новак, принятые решения поспособствуют прохождению зимы.
«

"Это те меры, которые будут способствовать прохождению зимнего периода, пониженного спроса, для того чтобы обеспечить стабильную работу нефтяных рынков и баланс спроса и предложения", — пояснил он.

Из официального коммюнике альянса следует, что следующая встреча глав делегаций ОПЕК+ состоится 1 июня в Вене. Кроме того, сообщается, что с января к сотрудничеству с объединением присоединится Бразилия.
С ноября прошлого года ОПЕК+ в рамках сделки сокращает добычу на два миллиона баррелей от уровня августа того же года. Это решение действует до конца 2023-го. По итогам заседания 4 июня альянс объявил о продлении сделки на 2024-й и снижении со следующего года целевого уровня добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей.
У Москвы и Эр-Рияда есть добровольные сокращения. Так, Саудовская Аравия с июля сокращает добычу дополнительно на миллион баррелей в сутки. Россия, в свою очередь, с августа дополнительно сокращает нефтяной экспорт: в первый месяц на 500 тысяч баррелей в сутки, а в сентябре-декабре — на 300 тысяч баррелей в сутки.
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