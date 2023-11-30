https://ria.ru/20231130/neft-1913026090.html

ОАЭ сократят добычу нефти на 163 тысяч баррелей в сутки, пишет агентство

ОАЭ сократят добычу нефти на 163 тысяч баррелей в сутки, пишет агентство - РИА Новости, 30.11.2023

ОАЭ сократят добычу нефти на 163 тысяч баррелей в сутки, пишет агентство

ОАЭ дополнительно добровольно сократят добычу нефти на 163 тысяч баррелей в сутки в первом квартале 2024 года, сообщило эмиратское новостное агентство WAM. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T21:17

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. ОАЭ дополнительно добровольно сократят добычу нефти на 163 тысяч баррелей в сутки в первом квартале 2024 года, сообщило эмиратское новостное агентство WAM. "Объединенные Арабские Эмираты осуществят дополнительное добровольное сокращение добычи на 163 тысячи баррелей в сутки, начиная с 1 января 2024 года и до конца марта 2024 года, в координации с некоторыми странами-участницами ОПЕК+", - говорится в сообщении агентства. Таким образом, уточняется в сообщении, до конца марта 2024 года добыча в ОАЭ составит 2,912 миллиона баррелей в сутки. Агентство поясняет, что это добровольное сокращение является дополнением к добровольному сокращению добычи на 144 тысячи баррелей в сутки, объявленному ОАЭ в апреле 2023 года, которое действует до конца декабря 2024 года.

https://ria.ru/20231130/neft-1913025476.html

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