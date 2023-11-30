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Эр-Рияд продлит дополнительные сокращения добычи нефти - РИА Новости, 30.11.2023
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21:12 30.11.2023 (обновлено: 21:15 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/neft-1913025694.html
Эр-Рияд продлит дополнительные сокращения добычи нефти
Эр-Рияд продлит дополнительные сокращения добычи нефти - РИА Новости, 30.11.2023
Эр-Рияд продлит дополнительные сокращения добычи нефти
Саудовская Аравия продлевает дополнительные добровольные сокращения добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки, начатые в июле, до конца первого квартала 2024... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T21:12
2023-11-30T21:15
эр-рияд (город)
саудовская аравия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Саудовская Аравия продлевает дополнительные добровольные сокращения добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки, начатые в июле, до конца первого квартала 2024 года, сообщило саудовское государственное агентство новостей SPA со ссылкой на официальный источник в минэнерго страны. "Официальный источник в министерстве энергетики объявил, что Королевство Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение на один миллион баррелей в день, которое было введено в июле 2023 года, до конца первого квартала 2024 года по согласованию с некоторыми странами-участницами ОПЕК+", - говорится в сообщении. Таким образом, до конца марта 2024 года добыча королевства составит примерно 9 миллионов баррелей в сутки, уточняет источник. "Далее, в целях поддержания стабильности рынка, эти дополнительные объемы добычи будут постепенно возвращаться в зависимости от рыночных условий", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20231130/neft-1913025476.html
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эр-рияд (город), саудовская аравия, опек, в мире
Эр-Рияд (город), Саудовская Аравия, ОПЕК, В мире
Эр-Рияд продлит дополнительные сокращения добычи нефти

SPA: Эр-Рияд продлит дополнительные сокращения добычи нефти до конца марта

© iStock.com / imaginimaДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© iStock.com / imaginima
Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Саудовская Аравия продлевает дополнительные добровольные сокращения добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки, начатые в июле, до конца первого квартала 2024 года, сообщило саудовское государственное агентство новостей SPA со ссылкой на официальный источник в минэнерго страны.
"Официальный источник в министерстве энергетики объявил, что Королевство Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение на один миллион баррелей в день, которое было введено в июле 2023 года, до конца первого квартала 2024 года по согласованию с некоторыми странами-участницами ОПЕК+", - говорится в сообщении.
Таким образом, до конца марта 2024 года добыча королевства составит примерно 9 миллионов баррелей в сутки, уточняет источник. "Далее, в целях поддержания стабильности рынка, эти дополнительные объемы добычи будут постепенно возвращаться в зависимости от рыночных условий", - добавляется в сообщении.
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