https://ria.ru/20231130/neft-1913025476.html

Новак рассказал о ситуации на мировом нефтяном рынке

Новак рассказал о ситуации на мировом нефтяном рынке - РИА Новости, 30.11.2023

Новак рассказал о ситуации на мировом нефтяном рынке

Ситуация на мировом нефтяном рынке на данный момент стабильна, все страны, в первую очередь Россия и Саудовская Аравия, полностью исполняют свои обязательства в РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T21:09

2023-11-30T21:09

2023-11-30T21:34

опек

россия

саудовская аравия

александр новак

в мире

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Ситуация на мировом нефтяном рынке на данный момент стабильна, все страны, в первую очередь Россия и Саудовская Аравия, полностью исполняют свои обязательства в рамках ОПЕК+, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24"."Я считаю, что ситуация достаточно стабильна. Мы в этом году наблюдаем значительный рост спроса, порядка 2,5 миллиона баррелей в сутки в течение 2023 года, и сегодня это подтвердилось в рамках оценки текущей ситуации и прогнозов на следующий год", - ответил Новак на вопрос о текущем состоянии мирового нефтяного рынка."Что касается выполнения (сделки ОПЕК+ - ред), Россия на себя взятые обязательства выполняет в полном объеме, мы всегда были привержены такой позиции. Другие страны тоже, в первую очередь Саудовская Аравия как крупнейший экспортер обязательства, которые на себя взяла, выполняет в полном объеме. Страны, которые взяли добровольные обязательства, выполняют", - добавил вице-премьер.

https://ria.ru/20231128/kitay-1912250545.html

россия

саудовская аравия

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опек, россия, саудовская аравия, александр новак, в мире