https://ria.ru/20231130/neft-1913025476.html
Новак рассказал о ситуации на мировом нефтяном рынке
Новак рассказал о ситуации на мировом нефтяном рынке - РИА Новости, 30.11.2023
Новак рассказал о ситуации на мировом нефтяном рынке
Ситуация на мировом нефтяном рынке на данный момент стабильна, все страны, в первую очередь Россия и Саудовская Аравия, полностью исполняют свои обязательства в РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T21:09
2023-11-30T21:09
2023-11-30T21:34
опек
россия
саудовская аравия
александр новак
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898744399_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_f1e5af89dc83adf6cc235c19bf046342.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Ситуация на мировом нефтяном рынке на данный момент стабильна, все страны, в первую очередь Россия и Саудовская Аравия, полностью исполняют свои обязательства в рамках ОПЕК+, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24"."Я считаю, что ситуация достаточно стабильна. Мы в этом году наблюдаем значительный рост спроса, порядка 2,5 миллиона баррелей в сутки в течение 2023 года, и сегодня это подтвердилось в рамках оценки текущей ситуации и прогнозов на следующий год", - ответил Новак на вопрос о текущем состоянии мирового нефтяного рынка."Что касается выполнения (сделки ОПЕК+ - ред), Россия на себя взятые обязательства выполняет в полном объеме, мы всегда были привержены такой позиции. Другие страны тоже, в первую очередь Саудовская Аравия как крупнейший экспортер обязательства, которые на себя взяла, выполняет в полном объеме. Страны, которые взяли добровольные обязательства, выполняют", - добавил вице-премьер.
https://ria.ru/20231128/kitay-1912250545.html
россия
саудовская аравия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898744399_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_f0ee669b8a8d859bf461b422b94ac017.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
опек, россия, саудовская аравия, александр новак, в мире
ОПЕК, Россия, Саудовская Аравия, Александр Новак, В мире
Новак рассказал о ситуации на мировом нефтяном рынке
Новак назвал ситуацию на мировом нефтяном рынке стабильной
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости.
Ситуация на мировом нефтяном рынке на данный момент стабильна, все страны, в первую очередь Россия и Саудовская Аравия, полностью исполняют свои обязательства в рамках ОПЕК+, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24
".
"Я считаю, что ситуация достаточно стабильна. Мы в этом году наблюдаем значительный рост спроса, порядка 2,5 миллиона баррелей в сутки в течение 2023 года, и сегодня это подтвердилось в рамках оценки текущей ситуации и прогнозов на следующий год", - ответил Новак на вопрос о текущем состоянии мирового нефтяного рынка.
"Что касается выполнения (сделки ОПЕК+ - ред), Россия на себя взятые обязательства выполняет в полном объеме, мы всегда были привержены такой позиции. Другие страны тоже, в первую очередь Саудовская Аравия как крупнейший экспортер обязательства, которые на себя взяла, выполняет в полном объеме. Страны, которые взяли добровольные обязательства, выполняют", - добавил вице-премьер.
Китай скупает нефть и готовится