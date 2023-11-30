https://ria.ru/20231130/neft-1912923957.html

СМИ: ОПЕК+ достигла предварительного соглашения о сокращении добычи нефти

СМИ: ОПЕК+ достигла предварительного соглашения о сокращении добычи нефти - РИА Новости, 30.11.2023

СМИ: ОПЕК+ достигла предварительного соглашения о сокращении добычи нефти

ОПЕК+ достиг предварительного соглашения о дополнительном сокращении добычи нефти более чем на 1 миллион баррелей в сутки, передает агентство Рейтер со ссылкой... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T15:02

2023-11-30T15:02

2023-11-30T15:49

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. ОПЕК+ достиг предварительного соглашения о дополнительном сокращении добычи нефти более чем на 1 миллион баррелей в сутки, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в альянсе. "ОПЕК+ достиг предварительного соглашения о дополнительном сокращении добычи нефти более чем на 1 миллион баррелей в день, сообщил источник в ОПЕК+ в преддверии официальной встречи ОПЕК+, которая должна состояться позднее в четверг", - говорится в сообщении.По данным делегатов, на которые ссылается агентство, дополнительное снижение добычи будет включать продление Саудовской Аравией добровольного сокращения на 1 миллион баррелей в сутки, начатое в июле, а также дополнительный вклад других участников. Однако пока неясно, какой объем сокращений обеспечат другие члены ОПЕК+.Примерно в 13.00 мск началось заседание конференции ОПЕК, где члены организации обсудили рынок нефти. Однако окончательно судьба соглашения будет определена на заседании всех глав делегаций. По данным источников РИА Новости, мониторинговый комитет ОПЕК+ должен начаться в 16.30 мск, за ним последует министерская встреча альянса.ОПЕК+ в рамках сделки с ноября 2022 года сокращает добычу на 2 миллиона баррелей от уровня августа того же года. Это решение действует до конца 2023 года. По итогам заседания 4 июня альянс объявил о продлении своей сделки на 2024 год и снижении со следующего года целевого уровня добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей. У ряда стран ОПЕК+, включая РФ и Саудовскую Аравию, есть сокращения сверх квот, суммарно на 1,66 миллиона баррелей в сутки. Они действуют до конца 2024 года.У Москвы и Эр-Рияда есть и дополнительные добровольные сокращения. Саудовская Аравия с июля сокращает свою добычу дополнительно на 1 миллион баррелей в сутки, пока решение действует до конца года. Россия в свою очередь с августа дополнительно сокращает нефтяной экспорт: в первый месяц на 500 тысяч баррелей в сутки, а в сентябре-декабре - на 300 тысяч баррелей в сутки.

https://ria.ru/20231122/neft-1911030067.html

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опек, цены на нефть, в мире