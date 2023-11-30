https://ria.ru/20231130/nauka-1912958404.html

Чернышенко анонсировал рост числа молодежных научных лабораторий в России

Чернышенко анонсировал рост числа молодежных научных лабораторий в России - РИА Новости, 30.11.2023

Чернышенко анонсировал рост числа молодежных научных лабораторий в России

Число молодежных научных лабораторий, создаваемых правительством России для привлечения талантливых ребят в сектор исследований и разработок, в 2024 году... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T16:41

2023-11-30T16:41

2023-11-30T16:41

наука

россия

дмитрий чернышенко

iii конгресс молодых ученых

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СИРИУС, 30 ноя - РИА Новости. Число молодежных научных лабораторий, создаваемых правительством России для привлечения талантливых ребят в сектор исследований и разработок, в 2024 году вырастет практически до 900, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "В следующем году их будет порядка 900", - сказал Чернышенко на пленарном заседании III Конгресса молодых ученых. По словам Чернышенко, всего с 2018 года в стране уже было создано 740 таких лабораторий. "Такой большой рывок в создании лабораторий, чтобы наши молодые ученые делали науку", - отметил он. Эти лаборатории работают по приоритетным направлениям развития науки и технологий в России, пояснил Чернышенко. Он отметил, что 86% молодежных лабораторий, открытых в прошлом году, работают в таких областях, как микроэлектроника, новая медицина, новая энергетика и других. Конгресс молодых ученых - ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ Владимира Путина в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. РИА Новости - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство III Конгресса молодых ученых.

https://ria.ru/20231130/etika-1912902807.html

россия

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Ольга Фомченкова

наука, россия, дмитрий чернышенко, iii конгресс молодых ученых