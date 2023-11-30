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Чернышенко анонсировал рост числа молодежных научных лабораторий в России - РИА Новости, 30.11.2023
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16:41 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/nauka-1912958404.html
Чернышенко анонсировал рост числа молодежных научных лабораторий в России
Чернышенко анонсировал рост числа молодежных научных лабораторий в России - РИА Новости, 30.11.2023
Чернышенко анонсировал рост числа молодежных научных лабораторий в России
Число молодежных научных лабораторий, создаваемых правительством России для привлечения талантливых ребят в сектор исследований и разработок, в 2024 году... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T16:41
2023-11-30T16:41
наука
россия
дмитрий чернышенко
iii конгресс молодых ученых
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СИРИУС, 30 ноя - РИА Новости. Число молодежных научных лабораторий, создаваемых правительством России для привлечения талантливых ребят в сектор исследований и разработок, в 2024 году вырастет практически до 900, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "В следующем году их будет порядка 900", - сказал Чернышенко на пленарном заседании III Конгресса молодых ученых. По словам Чернышенко, всего с 2018 года в стране уже было создано 740 таких лабораторий. "Такой большой рывок в создании лабораторий, чтобы наши молодые ученые делали науку", - отметил он. Эти лаборатории работают по приоритетным направлениям развития науки и технологий в России, пояснил Чернышенко. Он отметил, что 86% молодежных лабораторий, открытых в прошлом году, работают в таких областях, как микроэлектроника, новая медицина, новая энергетика и других. Конгресс молодых ученых - ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ Владимира Путина в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. РИА Новости - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство III Конгресса молодых ученых.
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наука, россия, дмитрий чернышенко, iii конгресс молодых ученых
Наука, Россия, Дмитрий Чернышенко, III Конгресс молодых ученых
Чернышенко анонсировал рост числа молодежных научных лабораторий в России

Чернышенко: число молодежных научных лабораторий в РФ приблизится к 900 в 2024 г

© iStock.com / ManjurulДевушка работает в лаборатории
Девушка работает в лаборатории - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© iStock.com / Manjurul
Девушка работает в лаборатории. Архивное фото
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СИРИУС, 30 ноя - РИА Новости. Число молодежных научных лабораторий, создаваемых правительством России для привлечения талантливых ребят в сектор исследований и разработок, в 2024 году вырастет практически до 900, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«
"В следующем году их будет порядка 900", - сказал Чернышенко на пленарном заседании III Конгресса молодых ученых.
По словам Чернышенко, всего с 2018 года в стране уже было создано 740 таких лабораторий. "Такой большой рывок в создании лабораторий, чтобы наши молодые ученые делали науку", - отметил он.
Эти лаборатории работают по приоритетным направлениям развития науки и технологий в России, пояснил Чернышенко. Он отметил, что 86% молодежных лабораторий, открытых в прошлом году, работают в таких областях, как микроэлектроника, новая медицина, новая энергетика и других.
Конгресс молодых ученых - ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ Владимира Путина в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.
РИА Новости - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство III Конгресса молодых ученых.
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