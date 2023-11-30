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В Британии призвали оружейные фирмы НАТО снабжать Киев еще два года - РИА Новости, 30.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:51 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/nato-1912782319.html
В Британии призвали оружейные фирмы НАТО снабжать Киев еще два года
В Британии призвали оружейные фирмы НАТО снабжать Киев еще два года - РИА Новости, 30.11.2023
В Британии призвали оружейные фирмы НАТО снабжать Киев еще два года
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон на полях саммита министров иностранных дел НАТО призвал убедить оружейные компании альянса повысить производительность... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T00:51
2023-11-30T00:51
специальная военная операция на украине
в мире
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дэвид кэмерон
нато
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон на полях саммита министров иностранных дел НАТО призвал убедить оружейные компании альянса повысить производительность для удовлетворения нужд Украины в течение по меньшей мере двух лет, сообщает газета Telegraph. По информации издания, Кэмерон в ходе закрытого заседания заявил, что страны НАТО должны использовать свою экономическую мощь для наращивания производства оружия, чтобы "продержаться дольше России". "Он (Кэмерон) заявил, что союзникам следует добиваться подписания большего количества соглашений на несколько лет с участием нескольких стран, чтобы убедить производителей оружия увеличить производство для удовлетворения потребностей Украины в течение по меньшей мере следующих двух лет", - говорится в сообщении газеты. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20231129/berbok-1912778548.html
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в мире, украина, россия, великобритания, дэвид кэмерон, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Великобритания, Дэвид Кэмерон, НАТО
В Британии призвали оружейные фирмы НАТО снабжать Киев еще два года

Telegraph: оружейные фирмы НАТО должны снабжать Киев два года, считают в Лондоне

© Фото : Forsvaret / Onar Dignernes AaseТранспортировка танков, предназначенных для Украины
Транспортировка танков, предназначенных для Украины - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Фото : Forsvaret / Onar Dignernes Aase
Транспортировка танков, предназначенных для Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон на полях саммита министров иностранных дел НАТО призвал убедить оружейные компании альянса повысить производительность для удовлетворения нужд Украины в течение по меньшей мере двух лет, сообщает газета Telegraph.
По информации издания, Кэмерон в ходе закрытого заседания заявил, что страны НАТО должны использовать свою экономическую мощь для наращивания производства оружия, чтобы "продержаться дольше России".
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"Он (Кэмерон) заявил, что союзникам следует добиваться подписания большего количества соглашений на несколько лет с участием нескольких стран, чтобы убедить производителей оружия увеличить производство для удовлетворения потребностей Украины в течение по меньшей мере следующих двух лет", - говорится в сообщении газеты.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВеликобританияДэвид КэмеронНАТО
 
 
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