https://ria.ru/20231130/mvd-1912873693.html
В Воронежской области женщина погибла, попав под три машины
В Воронежской области женщина погибла, попав под три машины - РИА Новости, 30.11.2023
В Воронежской области женщина погибла, попав под три машины
Жительница Воронежской области скончалась после того, как попала под три машины, сообщает ГУМВД по региону в Telegram. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T12:36
2023-11-30T12:36
2023-11-30T12:36
происшествия
авто
воронежская область
лискинский район
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ВОРОНЕЖ, 30 ноя - РИА Новости. Жительница Воронежской области скончалась после того, как попала под три машины, сообщает ГУМВД по региону в Telegram. Трагедия произошла примерно в 7.10 мск четверга в Лискинском районе на 3 километре автодороги "Лиски-Залужное-Колыбелка-Пухово". "По предварительным данным, 29-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2115 совершил наезд на 55-летнюю местную жительницу, которая двигалась по краю проезжей части в попутном направлении. После чего Nissan Almera и "Волга", двигаясь в попутном направлении с автомобилем ВАЗ-2115, также допустили наезд на данного пешехода", - говорится в сообщении. В результате, как информирует полиция, женщина скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи.
https://ria.ru/20231129/dtp-1912749827.html
воронежская область
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происшествия, авто, воронежская область, лискинский район
Происшествия, Авто, Воронежская область, Лискинский район
В Воронежской области женщина погибла, попав под три машины
МВД: в Воронежской области женщина скончалась, попав под три машины