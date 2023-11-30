https://ria.ru/20231130/mvd-1912873693.html

В Воронежской области женщина погибла, попав под три машины

В Воронежской области женщина погибла, попав под три машины - РИА Новости, 30.11.2023

В Воронежской области женщина погибла, попав под три машины

Жительница Воронежской области скончалась после того, как попала под три машины, сообщает ГУМВД по региону в Telegram. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T12:36

2023-11-30T12:36

2023-11-30T12:36

происшествия

авто

воронежская область

лискинский район

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ВОРОНЕЖ, 30 ноя - РИА Новости. Жительница Воронежской области скончалась после того, как попала под три машины, сообщает ГУМВД по региону в Telegram. Трагедия произошла примерно в 7.10 мск четверга в Лискинском районе на 3 километре автодороги "Лиски-Залужное-Колыбелка-Пухово". "По предварительным данным, 29-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2115 совершил наезд на 55-летнюю местную жительницу, которая двигалась по краю проезжей части в попутном направлении. После чего Nissan Almera и "Волга", двигаясь в попутном направлении с автомобилем ВАЗ-2115, также допустили наезд на данного пешехода", - говорится в сообщении. В результате, как информирует полиция, женщина скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи.

https://ria.ru/20231129/dtp-1912749827.html

воронежская область

лискинский район

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происшествия, авто, воронежская область, лискинский район