https://ria.ru/20231130/mvd-1912820374.html

В Липецкой области погибли два человека при столкновении автобусов

В Липецкой области погибли два человека при столкновении автобусов - РИА Новости, 30.11.2023

В Липецкой области погибли два человека при столкновении автобусов

Два человека погибли, ещё шестеро пострадали при столкновении микроавтобуса Mercedes и автобуса ПАЗ в Липецкой области, сообщили РИА Новости в УМВД России по... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T10:08

2023-11-30T10:08

2023-11-30T12:05

происшествия

липецкая область

россия

авто

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ВОРОНЕЖ, 30 ноя - РИА Новости. Два человека погибли, ещё шестеро пострадали при столкновении микроавтобуса Mercedes и автобуса ПАЗ в Липецкой области, сообщили РИА Новости в УМВД России по региону.ДТП произошло в 08.10 на 77-м километре автодороги Липецк-Данков в селе Новоникольское Липецкой области."В результате ДТП погибли 2 пассажира микроавтобуса, 6 пассажиров получили различные травмы. На момент аварии в автобусе ПАЗ пассажиров не было", — сообщили правоохранители.

https://ria.ru/20231129/dtp-1912749827.html

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происшествия, липецкая область, россия, авто