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В Липецкой области погибли два человека при столкновении автобусов - РИА Новости, 30.11.2023
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10:08 30.11.2023 (обновлено: 12:05 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/mvd-1912820374.html
В Липецкой области погибли два человека при столкновении автобусов
В Липецкой области погибли два человека при столкновении автобусов - РИА Новости, 30.11.2023
В Липецкой области погибли два человека при столкновении автобусов
Два человека погибли, ещё шестеро пострадали при столкновении микроавтобуса Mercedes и автобуса ПАЗ в Липецкой области, сообщили РИА Новости в УМВД России по... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T10:08
2023-11-30T12:05
происшествия
липецкая область
россия
авто
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ВОРОНЕЖ, 30 ноя - РИА Новости. Два человека погибли, ещё шестеро пострадали при столкновении микроавтобуса Mercedes и автобуса ПАЗ в Липецкой области, сообщили РИА Новости в УМВД России по региону.ДТП произошло в 08.10 на 77-м километре автодороги Липецк-Данков в селе Новоникольское Липецкой области."В результате ДТП погибли 2 пассажира микроавтобуса, 6 пассажиров получили различные травмы. На момент аварии в автобусе ПАЗ пассажиров не было", — сообщили правоохранители.
https://ria.ru/20231129/dtp-1912749827.html
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происшествия, липецкая область, россия, авто
Происшествия, Липецкая область, Россия, Авто
В Липецкой области погибли два человека при столкновении автобусов

МВД: при столкновении автобусов в Липецкой области погибли двое, 6 пострадали

© Фото : УМВД России по Липецкой областиМесто происшествия, где при столкновении микроавтобуса Mercedes и автобуса ПАЗ погибли два человека в Липецкой области. 30 ноября 2023
Место происшествия, где при столкновении микроавтобуса Mercedes и автобуса ПАЗ погибли два человека в Липецкой области. 30 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Фото : УМВД России по Липецкой области
Место происшествия, где при столкновении микроавтобуса Mercedes и автобуса ПАЗ погибли два человека в Липецкой области. 30 ноября 2023
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 30 ноя - РИА Новости. Два человека погибли, ещё шестеро пострадали при столкновении микроавтобуса Mercedes и автобуса ПАЗ в Липецкой области, сообщили РИА Новости в УМВД России по региону.
ДТП произошло в 08.10 на 77-м километре автодороги Липецк-Данков в селе Новоникольское Липецкой области.
«
"В результате ДТП погибли 2 пассажира микроавтобуса, 6 пассажиров получили различные травмы. На момент аварии в автобусе ПАЗ пассажиров не было", — сообщили правоохранители.
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