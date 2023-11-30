https://ria.ru/20231130/moskva-1912940958.html

Планы развития российского здравоохранения представят на конгрессе в Москве

Планы развития российского здравоохранения представят на конгрессе в Москве - РИА Новости, 30.11.2023

Планы развития российского здравоохранения представят на конгрессе в Москве

В рамках Национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение" представят достижения отрасли, подведут итоги работы за последние... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T15:56

2023-11-30T15:56

2023-11-30T15:56

михаил мурашко

татьяна голикова

инна святенко

москва

фонд "росконгресс"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912939653_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9c09be10141d5a787b43fd8f129d7505.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В рамках Национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение" представят достижения отрасли, подведут итоги работы за последние несколько лет и озвучат планы дальнейшего развития, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". На официальном сайте второго Конгресса опубликован состав участников торжественного открытия и пленарного заседания мероприятия. Модератором сессии выступит министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. В торжественной церемонии открытия Конгресса примут участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Инна Святенко, заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Анна Кузнецова. Ожидается, что в пленарном заседании примут участие губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев и другие. "В рамках Конгресса будут представлены ведущие достижения отрасли здравоохранения, подведены итоги работы отрасли за последние несколько лет, а также намечены планы дальнейшего развития. Конгресс состоится с участием представителей всех субъектов Российской Федерации, деловая программа охватывает ключевые вопросы, от решения которых зависит вектор дальнейшего развития системы здравоохранения", – приводятся в сообщении слова советника президента Российской Федерации Антона Кобякова. По данным пресс-службы, пленарное заседание будет посвящено стратегическим вопросам. Участники обсудят достижения отрасли здравоохранения на пути реализации национальных целей и государственные инициативы, которые способствуют этим позитивным изменениям. Речь пойдет об инфраструктурных и организационных преобразованиях в отечественной системе здравоохранения, в том числе в части развития первичного звена. Важным аспектом обсуждения станет то, как внедряются новации в региональном здравоохранении и как оценивают происходящую трансформацию пациенты и общество в целом. Среди участников Конгресса – представители федеральных и региональных органов власти, медицинского и научного сообщества, некоммерческих организаций и бизнеса, а также лидеры отечественного и зарубежного здравоохранения. Организаторами мероприятия выступают министерство здравоохранения Российской Федерации и фонд "Росконгресс". Организационный партнер события – Центральный институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава России. Конгресс пройдет 1–2 декабря 2023 года на площадке Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

https://ria.ru/20231128/kongress_molodykh_uchenykh-1912489533.html

https://ria.ru/20231128/forum-1912393118.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

михаил мурашко, татьяна голикова, инна святенко, москва, фонд "росконгресс"