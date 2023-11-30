https://ria.ru/20231130/moskva-1912919161.html

Собянин открыл выставку "ПРОреставрацию"

Собянин открыл выставку "ПРОреставрацию" - РИА Новости, 30.11.2023

Собянин открыл выставку "ПРОреставрацию"

Мэр столицы Сергей Собянин открыл выставку "ПРОреставрацию" в историческом здании типографии Сытина и вручил награды лауреатам конкурса правительства Москвы за... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T14:49

2023-11-30T14:49

2023-11-30T14:49

общество

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин открыл выставку "ПРОреставрацию" в историческом здании типографии Сытина и вручил награды лауреатам конкурса правительства Москвы за лучший проект в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия "Московская реставрация - 2023". "Поздравляю с большим событием - открытием выставки технологий в реставрации. Я с большим удовольствием посмотрел, как молодые люди с воодушевлением занимаются реставрационными работами, делятся своим опытом, общаются с людьми, которые достигли мастерства в своём искусстве реставрации. Целое поколение людей - выпускников колледжей, институтов с удовольствием втягиваются в эту важную и нужную работу", - сказал Собянин. Мэр добавил, что выставка будет интересна и для специалистов, и для всех москвичей, которые любят и ценят "наше прошлое, нашу культуру, наше искусство". По словам мэра, в выставке принимают участие зарубежные эксперты из 17 стран мира. Он отметил, что Москва реализует один из самых крупнейших в мире проектов реставрации. "За последние годы отреставрировано около 2 тысяч объектов, огромный масштаб", - подчеркнул Собянин. Выставка "ПРОреставрацию. Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях" объединяет профессионалов отрасли, а также поставщиков реставрационных материалов, проектные институты, девелоперские и производственные компании, учебные заведения, музеи. Участники выставки продемонстрируют отечественные материалы и методики проведения реставрационных работ, обсудят восстановление старинных технологий и развитие сферы сохранения объектов культурного наследия в современных условиях. В рамках деловой программы выставки "ПРОреставрацию" пройдут панельные сессии, профессиональные дискуссии, круглые столы, публичные лекции и презентации, которые позволят обменяться мнением и опытом, обсудить тенденции развития реставрационной отрасли. Для гостей выставки подготовлено свыше 100 мастер-классов. Они смогут не только увидеть работу реставраторов по восстановлению редких икон, но и вместе со специалистами попробовать свои силы в области реставрации керамики, произведений из натурального камня и многого другого. Кроме того, в рамках выставки состоятся соревнования молодых реставраторов среди 53 студентов профильных образовательных учреждений из 11 регионов России. Участники соревнований будут восстанавливать произведения из дерева, станковую масляную живопись, лепной декор, металлическую кровлю и терразитовую штукатурку. Победителей пригласят на стажировку в Государственный научно-исследовательский институт реставрации. Вторая выставка "ПРОреставрацию. Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях", организованная Российской ассоциацией реставраторов при поддержке правительства Москвы, проходит с 30 ноября по 3 декабря 2023 года. Также в ходе церемонии были награждены победители ежегодного конкурса "Московская реставрация". "Отметим лучшие работы, такие как восстановление памятников культуры на ВДНХ, включая центральный павильон. Это работа, связанная с восстановлением, воссозданием Театра эстрады, который практически был утрачен, многие годы находился в плохом состоянии... Это большое количество особняков, которые мы все любим, которые тщательно восстанавливаются... Спасибо вам огромное, победителям этого конкурса, и желаю вам всем успехов в дальнейшей работе!" - сказал Собянин. Целью конкурса, проводимого с 2011 года, является развитие традиций московской школы реставрации, популяризация и привлечение общественного интереса к памятникам истории и культуры. Лауреатами конкурса 2023 года стали 28 участников и организаторов ремонтно-реставрационных работ по 23 объектам культурного наследия. В этом году на конкурс поступило 83 заявки по 52 объектам. Среди них такие памятники, как Павильон 1 "Центральный" на ВДНХ, Театр эстрады, Фанагорийские казармы, Ансамбль зданий Рязанского трамвайного парка, Дом архитектора Дуванова на Земляном Валу. -0-

https://ria.ru/20231130/moskva-1912835036.html

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москва

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общество, москва, сергей собянин