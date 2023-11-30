https://ria.ru/20231130/moskva-1912847833.html
В Москве продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада
В Москве продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада - РИА Новости, 30.11.2023
В Москве продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада
Работы по ликвидации последствий снегопада продолжаются в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T11:34
2023-11-30T11:34
2023-11-30T11:34
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Работы по ликвидации последствий снегопада продолжаются в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Непрерывно продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада. По прогнозам синоптиков, сегодня снег в столице продолжится. Повсеместно организованы работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий", - говорится в сообщении. Отмечается, что в течение всего светового дня проводят очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. "Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Просим пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", - дополняется в сообщении.
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городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Работы по ликвидации последствий снегопада продолжаются в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
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"Непрерывно продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада. По прогнозам синоптиков, сегодня снег в столице продолжится. Повсеместно организованы работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение всего светового дня проводят очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.
"Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Просим пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", - дополняется в сообщении.
В Москве проводят работы по очистке крыш жилых домов от снега и наледи