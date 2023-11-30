https://ria.ru/20231130/mosgorsud-1912914032.html

Мосгорсуд оставил под стражей режиссера Беркович и драматурга Петрийчук

Мосгорсуд оставил под стражей режиссера Беркович и драматурга Петрийчук - РИА Новости, 30.11.2023

Мосгорсуд оставил под стражей режиссера Беркович и драматурга Петрийчук

Мосгорсуд отклонил апелляционные жалобы на продление до 2024 года ареста режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об оправдании... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T14:32

2023-11-30T14:32

2023-11-30T14:32

происшествия

москва

московский городской суд

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил апелляционные жалобы на продление до 2024 года ареста режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об оправдании терроризма, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Постановление Замоскворецкого районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - огласила решение судья Наталья Никишина. Замоскворецкий суд в начале ноября продлил девушкам срок содержания под стражей до 10 января.Сегодня защита в первую очередь говорила об отсутствии какой-либо работы следствия, тогда как Петрийчук и Беркович находятся в СИЗО с начала мая. "Следователь посетил нас в СИЗО один раз, летом, привез документы на подпись, всё. Никаких следственных действий с нами не проводилось", - сетовала Петрийчук.По словам адвоката Сергея Бадамшина, дело не представляет какую-то особую сложность, "допросить всех свидетелей можно было бы за 2-3 недели". Его коллега Ксения Карпинская добавила, что за последние два месяца был допрошен лишь один свидетель, всё это время девушки находились в СИЗО. "Что мешает ждать результатов экспертизы под домашним арестом?" - вопрошала Карпинская.Прокурор же просил оставить постановление суда без изменений ввиду его обоснованности.Необходимость продления меры пресечения была обоснована представителем СК, в том числе, невозможностью закончить следствие из-за ранее назначенных экспертиз - психолого-психиатрической и психолого-лингвистической автороведческой.Защита называет уголовное преследование Петрийчук и Беркович незаконным, а избрание или продление какой-либо меры пресечения – немотивированным.Как следует из оглашенных в суде материалов, дело было возбуждено за размещение на YouTube читки пьесы "Финист Ясный Сокол", в которой, по оценке экспертизы, содержались признаки оправдания терроризма, идеологии запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* и джихадизма.Защита считает незаконной "деструктологическую" экспертизу, на которой строится дело. В ответе ВФБУ РФЦСЭ при Минюсте России на запрос адвокатов о компетентности исследования говорится, что в РФЦСЭ такие экспертизы не проводятся, кроме того, "деструктология не является наукой, а также какой-либо областью техники, искусства или ремесла, а только такие понимаются законодательством Российской Федерации под специальными знаниями".Спектакль "Финист Ясный Сокол" Беркович поставила в Москве по пьесе Петрийчук. Он повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Спектакль, созданный в том числе на деньги министерства культуры, получил театральную премию "Золотая маска".*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230731/kara-murza-1887435760.html

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происшествия, москва, московский городской суд