Рейтинг@Mail.ru
Экс-сотрудник Пентагона описал, что ждет американских солдат на Украине - РИА Новости, 30.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:40 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/morpekhi-1912794303.html
Экс-сотрудник Пентагона описал, что ждет американских солдат на Украине
Экс-сотрудник Пентагона описал, что ждет американских солдат на Украине - РИА Новости, 30.11.2023
Экс-сотрудник Пентагона описал, что ждет американских солдат на Украине
США не смогли бы справиться с Россией, отправив войска на Украину, заявил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен во время дебатов с... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T05:40
2023-11-30T05:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
министерство обороны сша
нато
су-35
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847167993_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_19b0842237f5a28bfe7f6495dea16927.jpg
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. США не смогли бы справиться с Россией, отправив войска на Украину, заявил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен во время дебатов с президентом Американского совета по внешней политике Германом Пирчнером."Один из ответов (на вопрос о будущем Украины. — Прим. ред.): «&lt;...&gt;. Введите войска! &lt;...&gt;. Введите морпехов!» &lt;...&gt; На самом деле нам (США. — Прим. ред.) некого посылать", — признал эксперт.Брайен добавил, что даже отправка американской авиационной группировки для участия в конфликте на стороне Киева, не принесет ожидаемых результатов. Экс-сотрудник Пентагона охарактеризовал противовоздушную оборону России как "солидную" и назвал истребитель Су-35 "самолетом высшего класса".Аналитик заявил, что американская промышленность не способна восполнить потери техники и расход боеприпасов на Украине. По его словам, американские оборонные заводы представляют собой "потогонку" с устаревшими технологиями. Эксперт заметил, что из-за плохих условий труда американцы не хотят работать на военном производстве ."Такая вот опция — к конфликту присоединится НАТО. Мы готовы к войне там (на Украине. — Прим. ред.)? Совершенно нет", — заключил Брайен.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20231130/ssha-1912785286.html
https://ria.ru/20231129/nato-1912714239.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847167993_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_9ecc7176506b63579937022ddf0c7760.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, министерство обороны сша, нато, су-35
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Министерство обороны США, НАТО, Су-35
Экс-сотрудник Пентагона описал, что ждет американских солдат на Украине

Экс-сотрудник Пентагона Брайен: США не потянут прямую войну с Россией

© Фото : U.S. Army / Sgt. Randis MonroeАмериканские танки M1 Abrams
Американские танки M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Фото : U.S. Army / Sgt. Randis Monroe
Американские танки M1 Abrams. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. США не смогли бы справиться с Россией, отправив войска на Украину, заявил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен во время дебатов с президентом Американского совета по внешней политике Германом Пирчнером.
"Один из ответов (на вопрос о будущем Украины. — Прим. ред.): «<...>. Введите войска! <...>. Введите морпехов!» <...> На самом деле нам (США. — Прим. ред.) некого посылать", — признал эксперт.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Американский полковник оценил действия США на Украине одной фразой
Вчера, 01:27
Брайен добавил, что даже отправка американской авиационной группировки для участия в конфликте на стороне Киева, не принесет ожидаемых результатов. Экс-сотрудник Пентагона охарактеризовал противовоздушную оборону России как "солидную" и назвал истребитель Су-35 "самолетом высшего класса".
Аналитик заявил, что американская промышленность не способна восполнить потери техники и расход боеприпасов на Украине. По его словам, американские оборонные заводы представляют собой "потогонку" с устаревшими технологиями. Эксперт заметил, что из-за плохих условий труда американцы не хотят работать на военном производстве .
«
"Такая вот опция — к конфликту присоединится НАТО. Мы готовы к войне там (на Украине. — Прим. ред.)? Совершенно нет", — заключил Брайен.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Военнослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
"Согласны все страны НАТО". В Германии оценили готовность к войне с Россией
29 ноября, 17:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияМинистерство обороны СШАНАТОСу-35
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала