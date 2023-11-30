https://ria.ru/20231130/morpekhi-1912794303.html

Экс-сотрудник Пентагона описал, что ждет американских солдат на Украине

Экс-сотрудник Пентагона описал, что ждет американских солдат на Украине - РИА Новости, 30.11.2023

Экс-сотрудник Пентагона описал, что ждет американских солдат на Украине

США не смогли бы справиться с Россией, отправив войска на Украину, заявил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен во время дебатов с... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T05:40

2023-11-30T05:40

2023-11-30T05:40

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. США не смогли бы справиться с Россией, отправив войска на Украину, заявил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен во время дебатов с президентом Американского совета по внешней политике Германом Пирчнером."Один из ответов (на вопрос о будущем Украины. — Прим. ред.): «<...>. Введите войска! <...>. Введите морпехов!» <...> На самом деле нам (США. — Прим. ред.) некого посылать", — признал эксперт.Брайен добавил, что даже отправка американской авиационной группировки для участия в конфликте на стороне Киева, не принесет ожидаемых результатов. Экс-сотрудник Пентагона охарактеризовал противовоздушную оборону России как "солидную" и назвал истребитель Су-35 "самолетом высшего класса".Аналитик заявил, что американская промышленность не способна восполнить потери техники и расход боеприпасов на Украине. По его словам, американские оборонные заводы представляют собой "потогонку" с устаревшими технологиями. Эксперт заметил, что из-за плохих условий труда американцы не хотят работать на военном производстве ."Такая вот опция — к конфликту присоединится НАТО. Мы готовы к войне там (на Украине. — Прим. ред.)? Совершенно нет", — заключил Брайен.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20231130/ssha-1912785286.html

https://ria.ru/20231129/nato-1912714239.html

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в мире, украина, сша, россия, министерство обороны сша, нато, су-35