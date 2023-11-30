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Лавров предрек Молдавии участь следующей жертвы в гибридной войне Запада - РИА Новости, 30.11.2023
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15:19 30.11.2023 (обновлено: 19:12 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/moldaviya-1912930859.html
Лавров предрек Молдавии участь следующей жертвы в гибридной войне Запада
Лавров предрек Молдавии участь следующей жертвы в гибридной войне Запада - РИА Новости, 30.11.2023
Лавров предрек Молдавии участь следующей жертвы в гибридной войне Запада
Молдавия может оказаться следующей жертвой гибридной войны Запада против России, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече министров иностранных дел РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T15:19
2023-11-30T19:12
в мире
молдавия
обсе
евросоюз
нато
сергей лавров
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СКОПЬЕ, 30 ноя — РИА Новости. Молдавия может оказаться следующей жертвой гибридной войны Запада против России, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече министров иностранных дел стран ОБСЕ.Он напомнил, что одной из возможностей решить острые проблемы европейского континента на принципах ОБСЕ был меморандум Козака, который мог бы надежно урегулировать ситуацию в Молдавии еще 20 лет назад. Но эта попытка оказалась сорванной."Натовский и еэсовский Брюссель тогда бесцеремонно торпедировал уже парафированный Кишиневом и Тирасполем документ, а сейчас убивает и формат "5+2" — последнее, что остается от совместных усилий по приднестровскому урегулированию. По сути, Молдавии уготована участь следующей жертвы в развязанной Западом гибридной войне против России", — сказал Лавров.В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь — как стороны конфликта, Россия, Украина и ОБСЕ — в качестве посредников, а также Евросоюз и США — как наблюдатели. Последний раунд переговоров состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки кишиневских властей силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.Мир в зоне конфликта поддерживают российские, приднестровские, молдавские военнослужащие и военные наблюдатели от Украины. Службу миротворцы несут на стационарных постах и КПП на ключевых участках зоны безопасности.
https://ria.ru/20231114/moldaviya-1909471665.html
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в мире, молдавия, обсе, евросоюз, нато, сергей лавров
В мире, Молдавия, ОБСЕ, Евросоюз, НАТО, Сергей Лавров
Лавров предрек Молдавии участь следующей жертвы в гибридной войне Запада

Лавров: Молдавию ждет участь следующей жертвы гибридной войны Запада против РФ

© Sputnik / Anatolii KiriakУчастник акции протеста в Молдавии
Участник акции протеста в Молдавии - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Участник акции протеста в Молдавии. Архивное фото
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СКОПЬЕ, 30 ноя — РИА Новости. Молдавия может оказаться следующей жертвой гибридной войны Запада против России, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече министров иностранных дел стран ОБСЕ.
Он напомнил, что одной из возможностей решить острые проблемы европейского континента на принципах ОБСЕ был меморандум Козака, который мог бы надежно урегулировать ситуацию в Молдавии еще 20 лет назад. Но эта попытка оказалась сорванной.
"Натовский и еэсовский Брюссель тогда бесцеремонно торпедировал уже парафированный Кишиневом и Тирасполем документ, а сейчас убивает и формат "5+2" — последнее, что остается от совместных усилий по приднестровскому урегулированию. По сути, Молдавии уготована участь следующей жертвы в развязанной Западом гибридной войне против России", — сказал Лавров.

Меморандум "Об основных принципах государственного устройства объединенного молдавского государства", разработанный в 2003 году первым заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком, предусматривал урегулирование приднестровского конфликта путем федерализации Молдавии. Но третий президент Молдавии Владимир Воронин под давлением Запада отказался подписать документ, поскольку решил, что план может привести к независимости непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь — как стороны конфликта, Россия, Украина и ОБСЕ — в качестве посредников, а также Евросоюз и США — как наблюдатели. Последний раунд переговоров состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки кишиневских властей силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Мир в зоне конфликта поддерживают российские, приднестровские, молдавские военнослужащие и военные наблюдатели от Украины. Службу миротворцы несут на стационарных постах и КПП на ключевых участках зоны безопасности.
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