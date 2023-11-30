https://ria.ru/20231130/moldaviya-1912930859.html

Лавров предрек Молдавии участь следующей жертвы в гибридной войне Запада

Лавров предрек Молдавии участь следующей жертвы в гибридной войне Запада - РИА Новости, 30.11.2023

Лавров предрек Молдавии участь следующей жертвы в гибридной войне Запада

Молдавия может оказаться следующей жертвой гибридной войны Запада против России, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече министров иностранных дел РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T15:19

2023-11-30T15:19

2023-11-30T19:12

в мире

молдавия

обсе

евросоюз

нато

сергей лавров

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СКОПЬЕ, 30 ноя — РИА Новости. Молдавия может оказаться следующей жертвой гибридной войны Запада против России, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече министров иностранных дел стран ОБСЕ.Он напомнил, что одной из возможностей решить острые проблемы европейского континента на принципах ОБСЕ был меморандум Козака, который мог бы надежно урегулировать ситуацию в Молдавии еще 20 лет назад. Но эта попытка оказалась сорванной."Натовский и еэсовский Брюссель тогда бесцеремонно торпедировал уже парафированный Кишиневом и Тирасполем документ, а сейчас убивает и формат "5+2" — последнее, что остается от совместных усилий по приднестровскому урегулированию. По сути, Молдавии уготована участь следующей жертвы в развязанной Западом гибридной войне против России", — сказал Лавров.В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь — как стороны конфликта, Россия, Украина и ОБСЕ — в качестве посредников, а также Евросоюз и США — как наблюдатели. Последний раунд переговоров состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки кишиневских властей силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.Мир в зоне конфликта поддерживают российские, приднестровские, молдавские военнослужащие и военные наблюдатели от Украины. Службу миротворцы несут на стационарных постах и КПП на ключевых участках зоны безопасности.

https://ria.ru/20231114/moldaviya-1909471665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, обсе, евросоюз, нато, сергей лавров