https://ria.ru/20231130/moldavia-1912917629.html
В Молдавии отклонили протест оппозиции о снятии с выборов партии "Шанс"
В Молдавии отклонили протест оппозиции о снятии с выборов партии "Шанс" - РИА Новости, 30.11.2023
В Молдавии отклонили протест оппозиции о снятии с выборов партии "Шанс"
Апелляционная палата Кишинева отклонила протест оппозиционной партии "Шанс" о снятии ее с местных выборов, сообщил РИА Новости лидер политсилы Алексей Лунгу. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T14:45
2023-11-30T14:45
2023-11-30T14:45
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КИШИНЕВ, 30 ноя — РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева отклонила протест оппозиционной партии "Шанс" о снятии ее с местных выборов, сообщил РИА Новости лидер политсилы Алексей Лунгу. С прошедших в ноябре выборов в Молдавии были сняты все кандидаты от партии "Шанс", которая входит в политический блок с движением "Альтернативная сила спасения Молдавии". Обе политсилы заручились поддержкой политика Илана Шора, чью партию власти страны объявили неконституционной. "Беззаконие в Молдавии продолжается, судьи Апелляционной палаты (Кишинева) отклонили наш протест. "Шанс" — это 10 тысяч человек, которых незаконно лишили шанса стать мэрами и избранными депутатами разного уровня по всей стране, лишили регионы шанса развивать города и села, работать на благо людей. Мы обязательно восстановим свои права и добьемся справедливости", — сказал Лунгу. Заседание инстанции прошло на фоне пикета, на который вышли сторонники и представители политсилы. Адвокат партии Вадим Банару в ходе митинга выразил мнение, что судебные органы боятся взять на себя ответственность за снятие с выборов кандидатов от оппозиции. Тем не менее, в партии зафиксировали "этот произвол". "У любого решения есть эффекты, и очень и очень многие будут привлечены к ответственности за превышение полномочий и за творимое беззаконие", — добавил Банару. В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию.
https://ria.ru/20231106/moldaviya-1907661621.html
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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илан шор, молдавия, кишинев, майя санду, в мире
Илан Шор, Молдавия, Кишинев, Майя Санду, В мире
В Молдавии отклонили протест оппозиции о снятии с выборов партии "Шанс"
Лунгу: суд в Молдавии отклонил протест о снятии с выборов кандидатов "Шанс"
КИШИНЕВ, 30 ноя — РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева отклонила протест оппозиционной партии "Шанс" о снятии ее с местных выборов, сообщил РИА Новости лидер политсилы Алексей Лунгу.
С прошедших в ноябре выборов в Молдавии были сняты все кандидаты от партии "Шанс", которая входит в политический блок с движением "Альтернативная сила спасения Молдавии". Обе политсилы заручились поддержкой политика Илана Шора
, чью партию власти страны объявили неконституционной.
Правящая партия Молдавии теряет крупные города на местных выборах
"Беззаконие в Молдавии продолжается, судьи Апелляционной палаты (Кишинева) отклонили наш протест. "Шанс" — это 10 тысяч человек, которых незаконно лишили шанса стать мэрами и избранными депутатами разного уровня по всей стране, лишили регионы шанса развивать города и села, работать на благо людей. Мы обязательно восстановим свои права и добьемся справедливости", — сказал Лунгу.
Заседание инстанции прошло на фоне пикета, на который вышли сторонники и представители политсилы. Адвокат партии Вадим Банару в ходе митинга выразил мнение, что судебные органы боятся взять на себя ответственность за снятие с выборов кандидатов от оппозиции. Тем не менее, в партии зафиксировали "этот произвол".
"У любого решения есть эффекты, и очень и очень многие будут привлечены к ответственности за превышение полномочий и за творимое беззаконие", — добавил Банару.
В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду
, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию.
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