https://ria.ru/20231130/moldavia-1912917629.html

В Молдавии отклонили протест оппозиции о снятии с выборов партии "Шанс"

В Молдавии отклонили протест оппозиции о снятии с выборов партии "Шанс" - РИА Новости, 30.11.2023

В Молдавии отклонили протест оппозиции о снятии с выборов партии "Шанс"

Апелляционная палата Кишинева отклонила протест оппозиционной партии "Шанс" о снятии ее с местных выборов, сообщил РИА Новости лидер политсилы Алексей Лунгу. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T14:45

2023-11-30T14:45

2023-11-30T14:45

илан шор

молдавия

кишинев

майя санду

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856182329_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_b96ca1ddf7de44f63f14450f6a7bc830.jpg

КИШИНЕВ, 30 ноя — РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева отклонила протест оппозиционной партии "Шанс" о снятии ее с местных выборов, сообщил РИА Новости лидер политсилы Алексей Лунгу. С прошедших в ноябре выборов в Молдавии были сняты все кандидаты от партии "Шанс", которая входит в политический блок с движением "Альтернативная сила спасения Молдавии". Обе политсилы заручились поддержкой политика Илана Шора, чью партию власти страны объявили неконституционной. "Беззаконие в Молдавии продолжается, судьи Апелляционной палаты (Кишинева) отклонили наш протест. "Шанс" — это 10 тысяч человек, которых незаконно лишили шанса стать мэрами и избранными депутатами разного уровня по всей стране, лишили регионы шанса развивать города и села, работать на благо людей. Мы обязательно восстановим свои права и добьемся справедливости", — сказал Лунгу. Заседание инстанции прошло на фоне пикета, на который вышли сторонники и представители политсилы. Адвокат партии Вадим Банару в ходе митинга выразил мнение, что судебные органы боятся взять на себя ответственность за снятие с выборов кандидатов от оппозиции. Тем не менее, в партии зафиксировали "этот произвол". "У любого решения есть эффекты, и очень и очень многие будут привлечены к ответственности за превышение полномочий и за творимое беззаконие", — добавил Банару. В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию.

https://ria.ru/20231106/moldaviya-1907661621.html

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

илан шор, молдавия, кишинев, майя санду, в мире