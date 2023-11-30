https://ria.ru/20231130/mo-1912909668.html

Российские войска отразили три атаки на Запорожском направлении

Российские войска отразили три атаки на Запорожском направлении - РИА Новости, 30.11.2023

Российские войска отразили три атаки на Запорожском направлении

За минувшие сутки украинская армия трижды пыталась атаковать на Запорожском направлении, но российские войска пресекли эти попытки, следует из сводки... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T14:18

2023-11-30T14:18

2023-11-30T16:31

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. За минувшие сутки украинская армия трижды пыталась атаковать на Запорожском направлении, но российские войска пресекли эти попытки, следует из сводки Минобороны."Подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой, 71-й егерской бригад ВСУ в районе населенного пункта Вербовое", — заявили в военном ведомстве.Кроме того, российские войска нанесли поражение живой силе 118-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 15-й бригады Нацгвардии оперативного назначения в районе Работино и севернее Новопокровки.ВСУ потеряли:Купянское направление Западная группировка войск отразила две атаки штурмовиков 14-й и 30-й механизированных бригад ВСУ в районе села Синьковка (Харьковская область).Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка "Центр" отбила атаку штурмовой группы 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Ямполовки (ДНР).Там уничтожены:Донецкое направлениеЮжная группировка пресекла две атаки 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Марьинки (ДНР), а также нанесла огневое поражение 93-й механизированной бригаде ВСУ в районе Андреевки.Противник потерял:Южнодонецкое направлениеГруппировка "Восток" поразила живую силу 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Новомихайловки, Константиновки и Новоукраинки (ДНР).Потери ВСУ:Херсонское направлениеВ результате действий российских подразделений, огня артиллерии и ударов авиации уничтожено:В целом за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в 118 районах. В окрестностях Красноармейска и Новогродовки (ДНР) удалось поразить тыловой командный пункт 53-й механизированной бригады и командно-наблюдательный пункт артиллерийского дивизиона 31-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, уничтожены две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей: СТ-68УМ и П-18.Силы ПВО сбили девять беспилотников.

https://ria.ru/20231130/ukraina-1912863812.html

https://ria.ru/20231130/svo-1912357375.html

https://ria.ru/20231130/spetsoperatsiya-1912799200.html

https://ria.ru/20231129/rada-1912674209.html

https://ria.ru/20231129/spetsoperatsiya-1912529928.html

https://ria.ru/20231129/spetsoperatsiya-1912739209.html

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