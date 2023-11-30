https://ria.ru/20231130/mir-1912843817.html

Банки Лаоса начали принимать карты "Мир"

Банки Лаоса начали принимать карты "Мир" - РИА Новости, 30.11.2023

Банки Лаоса начали принимать карты "Мир"

В Лаосе начали принимать карты российской платежной системы "Мир", сообщил в интервью РИА Новости посол России в азиатской стране Владимир Калинин. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T11:23

2023-11-30T11:23

2023-11-30T12:47

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ВЬЕНТЬЯН, 30 ноя — РИА Новости. В Лаосе начали принимать карты российской платежной системы "Мир", сообщил в интервью РИА Новости посол России в азиатской стране Владимир Калинин."По имеющейся информации, некоторые банки уже принимают карты "Мир", а в банкоматах можно снять деньги в лаосской валюте в тестовом режиме", — уточнил дипломат.Калинин считает "неоправданным", что такая самобытная и дружелюбная страна, как Лаос, пока пользуется недостаточной популярностью среди российских туристов.Он выразил надежду, что с открытием дополнительных авиарейсов россияне смогут чаще посещать эту страну в Юго-Восточной Азии, где 2024-й объявили Годом туризма.Карты системы "Мир" сейчас принимают банки-партнеры в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии. С марта 2023 года с них можно снимать наличные в некоторых банкоматах на Кубе. Ожидается, что до конца года систему внедрят в Мьянме.Интерес к подключению карт "Мир" также проявляют Иран, Индонезия, Египет, Таиланд, Индия, Венесуэла, Никарагуа, Маврикий, Нигерия и Эфиопия.

https://ria.ru/20231114/mir-1909394411.html

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