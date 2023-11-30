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Банки Лаоса начали принимать карты "Мир" - РИА Новости, 30.11.2023
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Туризм
 
11:23 30.11.2023 (обновлено: 12:47 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/mir-1912843817.html
Банки Лаоса начали принимать карты "Мир"
Банки Лаоса начали принимать карты "Мир" - РИА Новости, 30.11.2023
Банки Лаоса начали принимать карты "Мир"
В Лаосе начали принимать карты российской платежной системы "Мир", сообщил в интервью РИА Новости посол России в азиатской стране Владимир Калинин. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T11:23
2023-11-30T12:47
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ВЬЕНТЬЯН, 30 ноя — РИА Новости. В Лаосе начали принимать карты российской платежной системы "Мир", сообщил в интервью РИА Новости посол России в азиатской стране Владимир Калинин.&quot;По имеющейся информации, некоторые банки уже принимают карты &quot;Мир&quot;, а в банкоматах можно снять деньги в лаосской валюте в тестовом режиме&quot;, — уточнил дипломат.Калинин считает "неоправданным", что такая самобытная и дружелюбная страна, как Лаос, пока пользуется недостаточной популярностью среди российских туристов.Он выразил надежду, что с открытием дополнительных авиарейсов россияне смогут чаще посещать эту страну в Юго-Восточной Азии, где 2024-й объявили Годом туризма.Карты системы "Мир" сейчас принимают банки-партнеры в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии. С марта 2023 года с них можно снимать наличные в некоторых банкоматах на Кубе. Ожидается, что до конца года систему внедрят в Мьянме.Интерес к подключению карт "Мир" также проявляют Иран, Индонезия, Египет, Таиланд, Индия, Венесуэла, Никарагуа, Маврикий, Нигерия и Эфиопия.
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в мире, лаос, россия, карта "мир", новости - туризм
В мире, Лаос, Россия, Карта "Мир", Туризм, Новости - Туризм
Банки Лаоса начали принимать карты "Мир"

Посол РФ: банки Лаоса начали принимать карты "Мир"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКарта "Мир"
Карта Мир - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Карта "Мир". Архивное фото
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ВЬЕНТЬЯН, 30 ноя — РИА Новости. В Лаосе начали принимать карты российской платежной системы "Мир", сообщил в интервью РИА Новости посол России в азиатской стране Владимир Калинин.
«

"По имеющейся информации, некоторые банки уже принимают карты "Мир", а в банкоматах можно снять деньги в лаосской валюте в тестовом режиме", — уточнил дипломат.

Калинин считает "неоправданным", что такая самобытная и дружелюбная страна, как Лаос, пока пользуется недостаточной популярностью среди российских туристов.
Он выразил надежду, что с открытием дополнительных авиарейсов россияне смогут чаще посещать эту страну в Юго-Восточной Азии, где 2024-й объявили Годом туризма.
Карты системы "Мир" сейчас принимают банки-партнеры в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии. С марта 2023 года с них можно снимать наличные в некоторых банкоматах на Кубе. Ожидается, что до конца года систему внедрят в Мьянме.
Интерес к подключению карт "Мир" также проявляют Иран, Индонезия, Египет, Таиланд, Индия, Венесуэла, Никарагуа, Маврикий, Нигерия и Эфиопия.
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