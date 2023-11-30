https://ria.ru/20231130/milliardery-1912965991.html

Число миллиардеров в мире выросло на семь процентов, показало исследование

Число миллиардеров в мире выросло на семь процентов, показало исследование - РИА Новости, 30.11.2023

Число миллиардеров в мире выросло на семь процентов, показало исследование

Число миллиардеров во всем мире увеличилось на 7% в период с 2022 по 2023 год с 2376 до 2542 человек, а их состояние увеличилось на 9% с 11 триллионов долларов... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T17:07

2023-11-30T17:07

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ЖЕНЕВА, 30 ноя – РИА Новости. Число миллиардеров во всем мире увеличилось на 7% в период с 2022 по 2023 год с 2376 до 2542 человек, а их состояние увеличилось на 9% с 11 триллионов долларов до 12 триллионов долларов, говорится в опубликованном отчете на сайте швейцарского банка UBS "Амбиции миллиардеров на 2023 год". "Во всем мире состояние миллиардеров частично восстановилось в период 2022/2023 годов благодаря миллиардерам, работающим в сфере потребительского бизнеса и розничной торговли в Европе, после падения почти на 20% за предыдущие 12 месяцев. В целом, за последний год число миллиардеров во всем мире выросло на 7%, увеличившись с 2376 до 2542, а их состояние возросло на 9%, с 11 триллионов долларов США до 12 триллионов долларов США", - сказано в документе. По оценкам UBS, в то время как миллиардеры с инновационными компаниями в области технологий и здравоохранения накопили наибольшее богатство за последнее десятилетие, есть первые признаки улучшения состояния на 15% миллиардеров с промышленными компаниями, "что, вероятно, продолжится в условиях энергетического перехода и роста расходов на оборону в нескольких странах". "Отчет этого года показал, что большинство миллиардеров, которые накопили богатство в прошлом году, сделали это по наследству, а не в результате предпринимательства. Это тема, которую мы ожидаем увидеть больше в ближайшие 20 лет, поскольку более тысячи миллиардеров передают своим детям около 5,2 триллиона долларов", - приводятся в отчёте слова руководителя отдела стратегических клиентов UBS Бенджамина Кавалли. Швейцарский UBS управляет активами на сумму 5,5 триллиона долларов по всему миру с момента поглощения Credit Suisse.

https://ria.ru/20230703/milliardery-1881859656.html

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credit suisse , ubs, экономика, европа, сша, в мире