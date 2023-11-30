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Власти сообщили о планах снизить число трудовых мигрантов в Москве - РИА Новости, 30.11.2023
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12:43 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/migranty-1912877662.html
Власти сообщили о планах снизить число трудовых мигрантов в Москве
Власти сообщили о планах снизить число трудовых мигрантов в Москве - РИА Новости, 30.11.2023
Власти сообщили о планах снизить число трудовых мигрантов в Москве
Число трудовых мигрантов в Москве значительно, подавляющая часть иностранных граждан работает в таких отраслях, где не желают работать местные жители, в... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T12:43
2023-11-30T12:43
общество
москва
россия
мигранты
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Число трудовых мигрантов в Москве значительно, подавляющая часть иностранных граждан работает в таких отраслях, где не желают работать местные жители, в перспективе их количество планируют снижать, сообщил в четверг руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков. "Не секрет, что количество мигрантов в столице является значительным. Так объективно складывается ситуация, что для поступательного и динамичного развития мегаполиса, прежде всего интересов его жителей, сегодня необходимы дополнительные трудовые ресурсы. При этом подавляющая часть иностранных граждан работает в отраслях, где есть существенный дефицит желания местных жителей трудоустраиваться на такие места, прежде всего - это строительство, дороги, уборка территорий и так далее", - сказал Сучков на XI Международной научно-практической конференции "Единство в различиях: вектор развития Московской стратегии до 2030 года". Он отметил, что Москва также является притягательным городом для жителей других регионов РФ. "Тем не менее, общим приоритетом властей столицы на среднесрочную перспективу является постепенное снижение доли привлекаемых из других стран рабочих, и у нас это закреплено в положении нашей стратегии", - добавил глава департамента.
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общество, москва, россия, мигранты
Общество, Москва, Россия, Мигранты
Власти сообщили о планах снизить число трудовых мигрантов в Москве

Сучков: число трудовых мигрантов в Москве значительно, его планируют снижать

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСитуация возле многофункционального миграционного центра в Калужской области
Ситуация возле многофункционального миграционного центра в Калужской области - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Ситуация возле многофункционального миграционного центра в Калужской области. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Число трудовых мигрантов в Москве значительно, подавляющая часть иностранных граждан работает в таких отраслях, где не желают работать местные жители, в перспективе их количество планируют снижать, сообщил в четверг руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.
«
"Не секрет, что количество мигрантов в столице является значительным. Так объективно складывается ситуация, что для поступательного и динамичного развития мегаполиса, прежде всего интересов его жителей, сегодня необходимы дополнительные трудовые ресурсы. При этом подавляющая часть иностранных граждан работает в отраслях, где есть существенный дефицит желания местных жителей трудоустраиваться на такие места, прежде всего - это строительство, дороги, уборка территорий и так далее", - сказал Сучков на XI Международной научно-практической конференции "Единство в различиях: вектор развития Московской стратегии до 2030 года".
Он отметил, что Москва также является притягательным городом для жителей других регионов РФ.
"Тем не менее, общим приоритетом властей столицы на среднесрочную перспективу является постепенное снижение доли привлекаемых из других стран рабочих, и у нас это закреплено в положении нашей стратегии", - добавил глава департамента.
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