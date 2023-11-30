https://ria.ru/20231130/mid-1912906782.html

Лавров начал переговоры с главой МИД Венгрии Сийярто на полях ОБСЕ в Скопье

Лавров начал переговоры с главой МИД Венгрии Сийярто на полях ОБСЕ в Скопье - РИА Новости, 30.11.2023

Лавров начал переговоры с главой МИД Венгрии Сийярто на полях ОБСЕ в Скопье

Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто на полях СМИД ОБСЕ в Скопье. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T14:10

2023-11-30T14:10

2023-11-30T14:21

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СКОПЬЕ, 30 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто на полях СМИД ОБСЕ в Скопье.Встреча глав МИД проходит в закрытом для прессы формате. Перед ее началом министры по-дружески поздоровались. Лавров поинтересовался у венгерского коллеги, когда тот прибыл. Сийярто отметил, что прибыл утром, так как "становится старше и предпочитает ночевать дома, с женой"."Понимаю вас. Передайте всех благ вашей семье", - с улыбкой ответил Лавров, поинтересовавшись также, как дела у сыновей венгерского министра.СМИД ОБСЕ проходит в спортцентре "Борис Трайковский" в Скопье и подразумевает три пленарных заседания. Визит в столицу Северной Македонии стал для Лаврова первой с начала полномасштабного конфликта на Украине поездкой в Европу, если не считать его визитов в Белоруссию и Турцию. Его участие в заседании совета министров иностранных дел ОБСЕ спровоцировало бойкот мероприятия со стороны глав МИД Украины, Польши, Эстонии, Литвы и Латвии.Само заседание совета министров иностранных дел ОБСЕ, в которую входят 57 стран, проходит 30 ноября - 1 декабря. Участники, как ожидается, обсудят проблемы безопасности на континенте на фоне продолжающегося украинского конфликта, а также вопрос о следующем председателе организации.

https://ria.ru/20231130/obse-1912829625.html

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