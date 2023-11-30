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ФАС признала "Мегафон" нарушителем антимонопольного законодательства - РИА Новости, 30.11.2023
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14:32 30.11.2023 (обновлено: 15:12 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/megafon-1912913772.html
ФАС признала "Мегафон" нарушителем антимонопольного законодательства
ФАС признала "Мегафон" нарушителем антимонопольного законодательства - РИА Новости, 30.11.2023
ФАС признала "Мегафон" нарушителем антимонопольного законодательства
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала "Мегафон" нарушившим антимонопольное законодательство из-за необоснованного повышения тарифов, оператор РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T14:32
2023-11-30T15:12
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
мегафон
общество
москва
билайн
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала "Мегафон" нарушившим антимонопольное законодательство из-за необоснованного повышения тарифов, оператор сообщил, что снизит необоснованно повышенные в 2023 году тарифы до 15 февраля, сообщила служба."ФАС признала оператора связи "Мегафон" нарушившим антимонопольное законодательство. На заседании комиссии службы компания сообщила, что снизит необоснованно повышенные тарифы на свои услуги ... Оператор планирует сделать это до 15 февраля 2024 года, для этого уже внесены изменения в соответствующие нормативные акты компании", - говорится в сообщении.Комиссия ведомства признала оператора виновным в установлении и поддержании монопольно высокой цены на свои услуги. Ведомство добавило, что размер штрафа для компании будет определен в ходе административного расследования.Служба напомнила, что в сентябре возбудила антимонопольное дело против оператора после расследования причин повышения тарифов сотовой связи рядом мобильных операторов. В сентябре ФАС сообщала, что необоснованное повышение тарифов "Мегафона" в целом в этом году составило в среднем 10,24% и затронуло более 8,2 миллиона абонентов.Это не первое антимонопольное дело против "Мегафона" из-за необоснованного повышения тарифов. В предыдущий раз ФАС в начале октября 2022 года сообщала, что возбудила дело против оператора. В "Мегафоне" РИА Новости тогда заявили, что заранее проинформировали ведомство о повышении тарифов, находятся в тесном контакте со службой и предоставляют дополнительные документы.В декабре служба начала расследование повышения тарифов сотовой связи рядом операторов. По результатам анализа ведомство признало обоснованным рост тарифов операторов Теле2 и "Билайн" - они предоставили ФАС обоснования, подтверждающие рост затрат на сеть. А "Мегафон" был признан нарушителем антимонопольного законодательства и получил предписание снизить тарифы. В июле 2023 года Арбитражный суд Москвы признал законным решение ФАС о необоснованности повышения тарифов "Мегафоном" и назначении штрафа.
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), мегафон, общество, москва, билайн
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Мегафон, Общество, Москва, Билайн
ФАС признала "Мегафон" нарушителем антимонопольного законодательства

ФАС: "Мегафон" нарушил антимонопольное законодательство в 2023 году

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛоготип в офисе компании "Мегафон" в Москве
Логотип в офисе компании Мегафон в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Логотип в офисе компании "Мегафон" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала "Мегафон" нарушившим антимонопольное законодательство из-за необоснованного повышения тарифов, оператор сообщил, что снизит необоснованно повышенные в 2023 году тарифы до 15 февраля, сообщила служба.
«
"ФАС признала оператора связи "Мегафон" нарушившим антимонопольное законодательство. На заседании комиссии службы компания сообщила, что снизит необоснованно повышенные тарифы на свои услуги ... Оператор планирует сделать это до 15 февраля 2024 года, для этого уже внесены изменения в соответствующие нормативные акты компании", - говорится в сообщении.
Комиссия ведомства признала оператора виновным в установлении и поддержании монопольно высокой цены на свои услуги. Ведомство добавило, что размер штрафа для компании будет определен в ходе административного расследования.
Служба напомнила, что в сентябре возбудила антимонопольное дело против оператора после расследования причин повышения тарифов сотовой связи рядом мобильных операторов. В сентябре ФАС сообщала, что необоснованное повышение тарифов "Мегафона" в целом в этом году составило в среднем 10,24% и затронуло более 8,2 миллиона абонентов.
Это не первое антимонопольное дело против "Мегафона" из-за необоснованного повышения тарифов. В предыдущий раз ФАС в начале октября 2022 года сообщала, что возбудила дело против оператора. В "Мегафоне" РИА Новости тогда заявили, что заранее проинформировали ведомство о повышении тарифов, находятся в тесном контакте со службой и предоставляют дополнительные документы.
В декабре служба начала расследование повышения тарифов сотовой связи рядом операторов. По результатам анализа ведомство признало обоснованным рост тарифов операторов Теле2 и "Билайн" - они предоставили ФАС обоснования, подтверждающие рост затрат на сеть. А "Мегафон" был признан нарушителем антимонопольного законодательства и получил предписание снизить тарифы. В июле 2023 года Арбитражный суд Москвы признал законным решение ФАС о необоснованности повышения тарифов "Мегафоном" и назначении штрафа.
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