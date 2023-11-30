https://ria.ru/20231130/mchs-1912802511.html

В Хабаровске эвакуировали пациентов онкоцентра из-за возгорания проводки

В Хабаровске эвакуировали пациентов онкоцентра из-за возгорания проводки - РИА Новости, 30.11.2023

В Хабаровске эвакуировали пациентов онкоцентра из-за возгорания проводки

Пациентов краевого клинического центра онкологии в Хабаровске эвакуировали из-за возгорания проводки, сообщила РИА Новости представитель краевого главка МЧС... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T08:34

2023-11-30T08:34

2023-11-30T08:34

происшествия

хабаровск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар

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ХАБАРОВСК, 30 ноя - РИА Новости. Пациентов краевого клинического центра онкологии в Хабаровске эвакуировали из-за возгорания проводки, сообщила РИА Новости представитель краевого главка МЧС Екатерина Потворова. Около 12.30 (5.30 мск) пациентов онкоцентра сотрудники стали просить покинуть помещение главного корпуса здания, где расположена регистратура. Ощущался стойкий запах гари и сильное задымление. "Пожарные прибыли на место по повышенному рангу опасности. Как выяснилось, случилось замыкание в электрощитовой на цокольном этаже... Ликвидировать удалось огнетушителем. В целях безопасности людей вывели из здания", - рассказала корреспонденту агентства Потворова. Здание обесточили. Люди выходили на улицу уже без света в помещении. Эвакуировать пациентов помогали пожарные. В Хабаровске в четверг на улице минус 20 градусов, ветрено, по ощущениям минус 28 градусов. После тщательного проветривания помещения онкоцентр вернется к работе, заверила представитель краевого главка МЧС. Краевой клинический центр онкологии - специализированное лечебно-профилактическое учреждение на востоке страны. Центр определен базовым лечебным учреждением для оказания онкологической помощи населению края с применением современных технологий диагностики и лечения. В состав онкоцентра входят: стационар, поликлиника, отделение амбулаторной химиотерапии, маммологический центр, диагностический центр, отделение функциональной и ультразвуковой диагностики, эндоскопическое отделение, рентгенологическое отделение, клинико-диагностическая лаборатория.

https://ria.ru/20231130/pozhar-1912800014.html

хабаровск

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происшествия, хабаровск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар