https://ria.ru/20231130/matvienko-1913011481.html

Матвиенко обсудит с министерствами приоритеты в законодательстве России

Матвиенко обсудит с министерствами приоритеты в законодательстве России - РИА Новости, 30.11.2023

Матвиенко обсудит с министерствами приоритеты в законодательстве России

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко 4 декабря проведет ежегодное совещание со статс-секретарями – замруководителями министерств и ведомств, посвященное... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T19:55

2023-11-30T19:55

2023-11-30T19:55

россия

валентина матвиенко

дмитрий григоренко

александр жуков

совет федерации рф

госдума рф

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко 4 декабря проведет ежегодное совещание со статс-секретарями – замруководителями министерств и ведомств, посвященное приоритетным направлениям законодательной деятельности и задачам органов госвласти РФ в 2024 году, речь пойдет о работе органов местного самоуправления, поддержке семей участников СВО. В совещании примут участие вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, сообщает пресс-служба СФ. В рамках совещания планируется обсудить вопросы "совершенствования законодательства в сфере нотариата, контроля за деятельностью органов МСУ, закрепления за детьми, рожденными после гибели отца, являвшегося застрахованным участником специальной военной операции, права получения страховых выплат", говорится в сообщении. Кроме того, будут рассмотрены вопросы законодательного регулирования создания и функционирования биоресурсных центров, сохранения биологических коллекций, развития лекарственного растениеводства, а также повышения эффективности государственного контроля в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, нормирования содержания мышьяка в рыбе и рыбной продукции. В повестке совещания также вопросы "сохранения и развития нематериального этнокультурного достояния РФ, поддержки отечественных автопроизводителей, создания отечественной системы ценовых индикаторов".

https://ria.ru/20231122/byudzhet-1911053423.html

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россия, валентина матвиенко, дмитрий григоренко, александр жуков, совет федерации рф, госдума рф