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Маск заявил, что не будет голосовать за Байдена на выборах в США
Маск заявил, что не будет голосовать за Байдена на выборах в США - РИА Новости, 30.11.2023
Маск заявил, что не будет голосовать за Байдена на выборах в США
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что не будет голосовать за президента США Джо Байдена на следующих выборах главы государства,... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T02:47
2023-11-30T02:47
2023-11-30T02:47
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что не будет голосовать за президента США Джо Байдена на следующих выборах главы государства, которые пройдут в стране в 2024 году. "Думаю, что я не стал бы голосовать за Байдена", - сообщил он во время выступления на конференции, организованной газетой New York Times. Также Маск отказался подтверждать, намерен ли голосовать за бывшего президента США Дональда Трампа, который намерен вернуться в Белый дом в роли главы государства. "Я имею в виду, что это определенно сложный выбор", - подчеркнул он. В США 2024 году пройдут очередные президентские выборы. Действующий президент Байден намерен сохранить за собой пост главы государства, переизбравшись на второй срок. Трамп, который является кандидатом от Республиканской партии с наибольшим рейтингом поддержки, также намерен бороться за пост президента США.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, джо байден, илон маск, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Илон Маск, Дональд Трамп
Маск заявил, что не будет голосовать за Байдена на выборах в США
Маск заявил, что не будет голосовать за Байдена на президентских выборах в США
ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что не будет голосовать за президента США Джо Байдена на следующих выборах главы государства, которые пройдут в стране в 2024 году.
«
"Думаю, что я не стал бы голосовать за Байдена", - сообщил он во время выступления на конференции, организованной газетой New York Times.
Также Маск отказался подтверждать, намерен ли голосовать за бывшего президента США Дональда Трампа
, который намерен вернуться в Белый дом в роли главы государства.
"Я имею в виду, что это определенно сложный выбор", - подчеркнул он.
В США 2024 году пройдут очередные президентские выборы. Действующий президент Байден намерен сохранить за собой пост главы государства, переизбравшись на второй срок. Трамп, который является кандидатом от Республиканской партии с наибольшим рейтингом поддержки, также намерен бороться за пост президента США.
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