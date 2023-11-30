https://ria.ru/20231130/mask-1912788536.html

Маск заявил, что не будет голосовать за Байдена на выборах в США

Маск заявил, что не будет голосовать за Байдена на выборах в США - РИА Новости, 30.11.2023

Маск заявил, что не будет голосовать за Байдена на выборах в США

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что не будет голосовать за президента США Джо Байдена на следующих выборах главы государства,... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T02:47

2023-11-30T02:47

2023-11-30T02:47

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джо байден

илон маск

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что не будет голосовать за президента США Джо Байдена на следующих выборах главы государства, которые пройдут в стране в 2024 году. "Думаю, что я не стал бы голосовать за Байдена", - сообщил он во время выступления на конференции, организованной газетой New York Times. Также Маск отказался подтверждать, намерен ли голосовать за бывшего президента США Дональда Трампа, который намерен вернуться в Белый дом в роли главы государства. "Я имею в виду, что это определенно сложный выбор", - подчеркнул он. В США 2024 году пройдут очередные президентские выборы. Действующий президент Байден намерен сохранить за собой пост главы государства, переизбравшись на второй срок. Трамп, который является кандидатом от Республиканской партии с наибольшим рейтингом поддержки, также намерен бороться за пост президента США.

https://ria.ru/20231130/mask-1912787017.html

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в мире, сша, джо байден, илон маск, дональд трамп