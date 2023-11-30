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Маск заявил рекламодателям, что его не получится шантажировать

Маск заявил рекламодателям, что его не получится шантажировать - РИА Новости, 30.11.2023

Маск заявил рекламодателям, что его не получится шантажировать

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что отказавшиеся от сотрудничества с его соцсетью Х после скандальных слов о евреях рекламодатели не смогут его... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T02:02

2023-11-30T02:02

2023-11-30T02:02

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илон маск

сектор газа

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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск заявил, что отказавшиеся от сотрудничества с его соцсетью Х после скандальных слов о евреях рекламодатели не смогут его шантажировать. "Не рекламируйте. Кто-то пытается шантажировать меня рекламой и деньгами? Пошли вы", - сказал Маск на мероприятии газеты New York Times. При этом миллиардер не стеснялся в выражениях, повторив формулировку в нецензурном виде. Как заявил Маск, если соцсеть разрушит бойкот рекламодателей, публика возложит на них ответственность за это. "Пошли бы те люди, которые думают о том, как выглядеть хорошо, пока делают зло", - снова нецензурно выругался предприниматель. Кроме того, Маск заявил, что его недавняя поездка в Израиль не была извинениями за сказанное о евреях, а те слова не были антисемитскими. Маска ранее раскритиковали за якобы антисемитский комментарий под публикацией одного из пользователей в соцсети Х. Тот написал, что евреи "распространяют ненависть к белым", но просят не относиться к ним также, а Маск назвал этот тезис "правдивым". После заявления бизнесмена ряд крупных компаний (к примеру, Walt Disney, Apple и Sony Pictures) приостановили размещение рекламы в соцсети. Предприниматель обещал юридические действия в адрес всех участников кампании против него. При этом сообщалось, что соцсеть может потерять до 75 миллионов долларов на бойкоте рекламодателей.

https://ria.ru/20231127/vosstanovlenie-1912192099.html

израиль

сектор газа

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в мире, израиль, илон маск, сектор газа, палестина, сша