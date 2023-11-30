https://ria.ru/20231130/mask-1912787017.html
Маск заявил рекламодателям, что его не получится шантажировать
Маск заявил рекламодателям, что его не получится шантажировать - РИА Новости, 30.11.2023
Маск заявил рекламодателям, что его не получится шантажировать
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что отказавшиеся от сотрудничества с его соцсетью Х после скандальных слов о евреях рекламодатели не смогут его... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T02:02
2023-11-30T02:02
2023-11-30T02:02
в мире
израиль
илон маск
сектор газа
палестина
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823118684_0:8:3074:1737_1920x0_80_0_0_58d12b24c9c00ea068109866bf2b45ab.jpg
ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск заявил, что отказавшиеся от сотрудничества с его соцсетью Х после скандальных слов о евреях рекламодатели не смогут его шантажировать. "Не рекламируйте. Кто-то пытается шантажировать меня рекламой и деньгами? Пошли вы", - сказал Маск на мероприятии газеты New York Times. При этом миллиардер не стеснялся в выражениях, повторив формулировку в нецензурном виде. Как заявил Маск, если соцсеть разрушит бойкот рекламодателей, публика возложит на них ответственность за это. "Пошли бы те люди, которые думают о том, как выглядеть хорошо, пока делают зло", - снова нецензурно выругался предприниматель. Кроме того, Маск заявил, что его недавняя поездка в Израиль не была извинениями за сказанное о евреях, а те слова не были антисемитскими. Маска ранее раскритиковали за якобы антисемитский комментарий под публикацией одного из пользователей в соцсети Х. Тот написал, что евреи "распространяют ненависть к белым", но просят не относиться к ним также, а Маск назвал этот тезис "правдивым". После заявления бизнесмена ряд крупных компаний (к примеру, Walt Disney, Apple и Sony Pictures) приостановили размещение рекламы в соцсети. Предприниматель обещал юридические действия в адрес всех участников кампании против него. При этом сообщалось, что соцсеть может потерять до 75 миллионов долларов на бойкоте рекламодателей.
https://ria.ru/20231127/vosstanovlenie-1912192099.html
израиль
сектор газа
палестина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823118684_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_1d23a83bbc4a6b8ba8f6fe4dda4538ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, илон маск, сектор газа, палестина, сша
В мире, Израиль, Илон Маск, Сектор Газа, Палестина, США
Маск заявил рекламодателям, что его не получится шантажировать
Маск заявил бойкотирующим рекламодателям, что его не получится шантажировать
ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск заявил, что отказавшиеся от сотрудничества с его соцсетью Х после скандальных слов о евреях рекламодатели не смогут его шантажировать.
«
"Не рекламируйте. Кто-то пытается шантажировать меня рекламой и деньгами? Пошли вы", - сказал Маск на мероприятии газеты New York Times.
При этом миллиардер не стеснялся в выражениях, повторив формулировку в нецензурном виде.
Как заявил Маск, если соцсеть разрушит бойкот рекламодателей, публика возложит на них ответственность за это. "Пошли бы те люди, которые думают о том, как выглядеть хорошо, пока делают зло", - снова нецензурно выругался предприниматель.
Кроме того, Маск заявил, что его недавняя поездка в Израиль
не была извинениями за сказанное о евреях, а те слова не были антисемитскими.
Маска ранее раскритиковали за якобы антисемитский комментарий под публикацией одного из пользователей в соцсети Х. Тот написал, что евреи "распространяют ненависть к белым", но просят не относиться к ним также, а Маск назвал этот тезис "правдивым". После заявления бизнесмена ряд крупных компаний (к примеру, Walt Disney, Apple и Sony Pictures) приостановили размещение рекламы в соцсети. Предприниматель обещал юридические действия в адрес всех участников кампании против него. При этом сообщалось, что соцсеть может потерять до 75 миллионов долларов на бойкоте рекламодателей.
Маск заявил, что хотел бы помочь с восстановлением сектора Газа