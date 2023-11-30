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Правительство утвердило правила обязательной маркировки красной икры - РИА Новости, 30.11.2023
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18:41 30.11.2023 (обновлено: 19:08 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/markirovka-1912994181.html
Правительство утвердило правила обязательной маркировки красной икры
Правительство утвердило правила обязательной маркировки красной икры - РИА Новости, 30.11.2023
Правительство утвердило правила обязательной маркировки красной икры
Правительство РФ утвердило правила обязательной маркировки красной и черной икры, поэтапный ввод начнется с 1 апреля 2024 года, следует из постановления... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T18:41
2023-11-30T19:08
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Правительство РФ утвердило правила обязательной маркировки красной и черной икры, поэтапный ввод начнется с 1 апреля 2024 года, следует из постановления кабмина.Согласно документу, с 1 апреля 2024 года начнется поэтапный ввод обязательной маркировки икры осетровых и лососевых видов рыб; на первом этапе (с 1 апреля) производители икры должны зарегистрироваться в информационной системе мониторинга за оборотом товаров. На втором этапе - с 1 мая 2024 года - производители должны поставлять икру с уже нанесенным на упаковку кодом и отправлять информацию в систему мониторинга.Продукция будет отслеживаться с помощью средств маркировки системы "Честный знак". В настоящее время маркировка икры осетровых и лососевых видов рыб апробируется в ходе эксперимента, который начался 15 апреля 2023 года и продлится до 31 марта 2024 года.Поэтапное введение системы маркировки началось в России в 2016 году. Уникальный цифровой код, наносимый на продукцию при маркировке, позволяет каждому покупателю убедиться, что перед ним легально произведенный качественный товар. Он также дает возможность проследить весь путь товара – от производителя или импортера до конечного потребителя. Работа идет в рамках реализации стратегии по незаконному обороту промышленной продукции на период до 2025 года.
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россия
Россия
Правительство утвердило правила обязательной маркировки красной икры

Поэтапный ввод маркировки красной и черной икры начнется с 1 апреля 2024 года

© iStock.com / DarkwisperКрасная икра
Красная икра - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© iStock.com / Darkwisper
Красная икра. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Правительство РФ утвердило правила обязательной маркировки красной и черной икры, поэтапный ввод начнется с 1 апреля 2024 года, следует из постановления кабмина.
Согласно документу, с 1 апреля 2024 года начнется поэтапный ввод обязательной маркировки икры осетровых и лососевых видов рыб; на первом этапе (с 1 апреля) производители икры должны зарегистрироваться в информационной системе мониторинга за оборотом товаров. На втором этапе - с 1 мая 2024 года - производители должны поставлять икру с уже нанесенным на упаковку кодом и отправлять информацию в систему мониторинга.
Продукция будет отслеживаться с помощью средств маркировки системы "Честный знак". В настоящее время маркировка икры осетровых и лососевых видов рыб апробируется в ходе эксперимента, который начался 15 апреля 2023 года и продлится до 31 марта 2024 года.
Поэтапное введение системы маркировки началось в России в 2016 году. Уникальный цифровой код, наносимый на продукцию при маркировке, позволяет каждому покупателю убедиться, что перед ним легально произведенный качественный товар. Он также дает возможность проследить весь путь товара – от производителя или импортера до конечного потребителя. Работа идет в рамках реализации стратегии по незаконному обороту промышленной продукции на период до 2025 года.
Красная икра - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
В Роскачестве дали рекомендации по выбору красной икры
29 ноября, 18:30
 
Россия
 
 
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