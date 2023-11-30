https://ria.ru/20231130/mariupol-1912877807.html

Украинский морпех получил пожизненный срок за расстрел жителей Мариуполя

Украинский морпех получил пожизненный срок за расстрел жителей Мариуполя - РИА Новости, 30.11.2023

Украинский морпех получил пожизненный срок за расстрел жителей Мариуполя

Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению украинского морпеха, расстрелявшего семерых мирных жителей Мариуполя - ещё одной женщине удалось... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T12:43

2023-11-30T12:43

2023-11-30T12:43

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению украинского морпеха, расстрелявшего семерых мирных жителей Мариуполя - ещё одной женщине удалось спастись, притворившись мертвой, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего военнослужащего 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Ивана Тарана… Суд приговорил Тарана к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - сказали в ведомстве. В суде было установлено, что с 30 марта по 6 апреля 2022 года Таран находился на первом этаже дома №15 по проспекту Никопольскому в Мариуполе. Исполняя приказы командира, Таран произвел выстрелы из автомата по четырем мирным гражданам, проживавшим в этом доме. Двое мужчин и одна женщина скончались на месте, еще одна раненая женщина притворилась мертвой и выжила. После этого Таран, находясь на территории частного домовладения по улице Доменной, обнаружил двух "невооруженных и не участвующих в вооруженном конфликте гражданских лиц". "Продолжая выполнять незаконный приказ командования, произвел выстрелы из огнестрельного оружия в голову каждого из потерпевших. От полученных ранений мать и сын скончались на месте преступления", - сообщили в прокуратуре. Затем, выйдя из домовладения, обвиняемый совместно с сослуживцем Яном Даниловым расстреляли двух мужчин, проезжавших мимо на велосипедах. Тарану вменили п.п. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 3 ст. 30, пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории). В отношении Данилова уголовное дело находится на рассмотрении суда.

https://ria.ru/20231128/sud-1912343633.html

https://ria.ru/20231107/ubiystvo-1907936513.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, мариуполь, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр