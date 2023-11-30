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Украинский морпех получил пожизненный срок за расстрел жителей Мариуполя - РИА Новости, 30.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:43 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/mariupol-1912877807.html
Украинский морпех получил пожизненный срок за расстрел жителей Мариуполя
Украинский морпех получил пожизненный срок за расстрел жителей Мариуполя - РИА Новости, 30.11.2023
Украинский морпех получил пожизненный срок за расстрел жителей Мариуполя
Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению украинского морпеха, расстрелявшего семерых мирных жителей Мариуполя - ещё одной женщине удалось... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T12:43
2023-11-30T12:43
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
мариуполь
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению украинского морпеха, расстрелявшего семерых мирных жителей Мариуполя - ещё одной женщине удалось спастись, притворившись мертвой, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего военнослужащего 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Ивана Тарана… Суд приговорил Тарана к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - сказали в ведомстве. В суде было установлено, что с 30 марта по 6 апреля 2022 года Таран находился на первом этаже дома №15 по проспекту Никопольскому в Мариуполе. Исполняя приказы командира, Таран произвел выстрелы из автомата по четырем мирным гражданам, проживавшим в этом доме. Двое мужчин и одна женщина скончались на месте, еще одна раненая женщина притворилась мертвой и выжила. После этого Таран, находясь на территории частного домовладения по улице Доменной, обнаружил двух "невооруженных и не участвующих в вооруженном конфликте гражданских лиц". "Продолжая выполнять незаконный приказ командования, произвел выстрелы из огнестрельного оружия в голову каждого из потерпевших. От полученных ранений мать и сын скончались на месте преступления", - сообщили в прокуратуре. Затем, выйдя из домовладения, обвиняемый совместно с сослуживцем Яном Даниловым расстреляли двух мужчин, проезжавших мимо на велосипедах. Тарану вменили п.п. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 3 ст. 30, пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории). В отношении Данилова уголовное дело находится на рассмотрении суда.
https://ria.ru/20231128/sud-1912343633.html
https://ria.ru/20231107/ubiystvo-1907936513.html
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безопасность, донецкая народная республика, мариуполь, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинский морпех получил пожизненный срок за расстрел жителей Мариуполя

Украинского морпеха Тарана осудили пожизненно за убийство семерых мариупольцев

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению украинского морпеха, расстрелявшего семерых мирных жителей Мариуполя - ещё одной женщине удалось спастись, притворившись мертвой, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего военнослужащего 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Ивана Тарана… Суд приговорил Тарана к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - сказали в ведомстве.
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В суде было установлено, что с 30 марта по 6 апреля 2022 года Таран находился на первом этаже дома №15 по проспекту Никопольскому в Мариуполе. Исполняя приказы командира, Таран произвел выстрелы из автомата по четырем мирным гражданам, проживавшим в этом доме. Двое мужчин и одна женщина скончались на месте, еще одна раненая женщина притворилась мертвой и выжила.
После этого Таран, находясь на территории частного домовладения по улице Доменной, обнаружил двух "невооруженных и не участвующих в вооруженном конфликте гражданских лиц". "Продолжая выполнять незаконный приказ командования, произвел выстрелы из огнестрельного оружия в голову каждого из потерпевших. От полученных ранений мать и сын скончались на месте преступления", - сообщили в прокуратуре. Затем, выйдя из домовладения, обвиняемый совместно с сослуживцем Яном Даниловым расстреляли двух мужчин, проезжавших мимо на велосипедах.
Тарану вменили п.п. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 3 ст. 30, пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории). В отношении Данилова уголовное дело находится на рассмотрении суда.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаМариупольРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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