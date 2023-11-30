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"Это позор". Фото экс-премьера Финляндии из отпуска вызвало скандал в Сети - РИА Новости, 30.11.2023
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01:22 30.11.2023 (обновлено: 10:28 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/marin-1912784925.html
"Это позор". Фото экс-премьера Финляндии из отпуска вызвало скандал в Сети
"Это позор". Фото экс-премьера Финляндии из отпуска вызвало скандал в Сети - РИА Новости, 30.11.2023
"Это позор". Фото экс-премьера Финляндии из отпуска вызвало скандал в Сети
Пользователи соцсети X раскритиковали фотографию экс-премьера Финляндии Санны Марин из отпуска. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T01:22
2023-11-30T10:28
в мире
финляндия
санна марин
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали фотографию экс-премьера Финляндии Санны Марин из отпуска.Фото с финским политиком в купальнике вызвало бурю эмоций в Сети, многие комментаторы сочли его неуместным."Она — полный позор и ходячее олицетворение краха Запада", — выразил мнение Ascendant4Xp."Настоящий представитель европейского вырождения", — написал Wholesome_dg."Она не подходила для должности", — заявил mgore85."Эта женщина была катастрофой. Коррумпированная марионетка ВЭФ, которая только и делала, что тратила деньги налогоплательщиков", —возмутился kaosblatte."Это как если бы Обама после ухода с поста развелся с Мишель, а затем просто начал публиковать фотографии своих тренировок", — добавил MirrorPassive.Марин — одна из самых популярных женщин Финляндии, в 34 года стала самым молодым главой правительства в мире, возглавив в 2019 году финский кабмин.С ее именем связаны несколько скандалов. В 2021 году Марин отправилась в ночной клуб, оставив дома служебный телефон. В итоге премьер-министр не заметила уведомление о контакте с заболевшим COVID-19 и вовремя не ушла на самоизоляцию. В августе 2022 года в интернет попали несколько видеороликов, на которых Санна Марин танцует на вечеринке с друзьями. Тогда ее заподозрили в употреблении наркотиков. Все обвинения она отвергла.В апреле 2023 финское правительство во главе с Санной Марин ушло в отставку. В мае экс-премьер Финляндии объявила о разводе с мужем Маркусом Ряйккененом.
https://ria.ru/20230907/marin-1894758184.html
https://ria.ru/20230406/marin-1863445378.html
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в мире, финляндия, санна марин
В мире, Финляндия, Санна Марин

"Это позор". Фото экс-премьера Финляндии из отпуска вызвало скандал в Сети

© Официальная страница Санны Марин в соцсетиЭкс-премьер Финляндии Санна Марин на отдыхе
Экс-премьер Финляндии Санна Марин на отдыхе
© Официальная страница Санны Марин в соцсети
Экс-премьер Финляндии Санна Марин на отдыхе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали фотографию экс-премьера Финляндии Санны Марин из отпуска.
Фото с финским политиком в купальнике вызвало бурю эмоций в Сети, многие комментаторы сочли его неуместным.
«
"Она — полный позор и ходячее олицетворение краха Запада", — выразил мнение Ascendant4Xp.
"Настоящий представитель европейского вырождения", — написал Wholesome_dg.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
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"Она не подходила для должности", — заявил mgore85.
«
"Эта женщина была катастрофой. Коррумпированная марионетка ВЭФ, которая только и делала, что тратила деньги налогоплательщиков", —возмутился kaosblatte.
"Это как если бы Обама после ухода с поста развелся с Мишель, а затем просто начал публиковать фотографии своих тренировок", — добавил MirrorPassive.
Марин — одна из самых популярных женщин Финляндии, в 34 года стала самым молодым главой правительства в мире, возглавив в 2019 году финский кабмин.
С ее именем связаны несколько скандалов. В 2021 году Марин отправилась в ночной клуб, оставив дома служебный телефон. В итоге премьер-министр не заметила уведомление о контакте с заболевшим COVID-19 и вовремя не ушла на самоизоляцию. В августе 2022 года в интернет попали несколько видеороликов, на которых Санна Марин танцует на вечеринке с друзьями. Тогда ее заподозрили в употреблении наркотиков. Все обвинения она отвергла.
В апреле 2023 финское правительство во главе с Санной Марин ушло в отставку. В мае экс-премьер Финляндии объявила о разводе с мужем Маркусом Ряйккененом.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Биография Санны Марин
6 апреля, 13:06
 
В миреФинляндияСанна Марин
 
 
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