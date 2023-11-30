https://ria.ru/20231130/marin-1912784925.html

"Это позор". Фото экс-премьера Финляндии из отпуска вызвало скандал в Сети

"Это позор". Фото экс-премьера Финляндии из отпуска вызвало скандал в Сети - РИА Новости, 30.11.2023

"Это позор". Фото экс-премьера Финляндии из отпуска вызвало скандал в Сети

Пользователи соцсети X раскритиковали фотографию экс-премьера Финляндии Санны Марин из отпуска. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T01:22

2023-11-30T01:22

2023-11-30T10:28

в мире

финляндия

санна марин

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали фотографию экс-премьера Финляндии Санны Марин из отпуска.Фото с финским политиком в купальнике вызвало бурю эмоций в Сети, многие комментаторы сочли его неуместным."Она — полный позор и ходячее олицетворение краха Запада", — выразил мнение Ascendant4Xp."Настоящий представитель европейского вырождения", — написал Wholesome_dg."Она не подходила для должности", — заявил mgore85."Эта женщина была катастрофой. Коррумпированная марионетка ВЭФ, которая только и делала, что тратила деньги налогоплательщиков", —возмутился kaosblatte."Это как если бы Обама после ухода с поста развелся с Мишель, а затем просто начал публиковать фотографии своих тренировок", — добавил MirrorPassive.Марин — одна из самых популярных женщин Финляндии, в 34 года стала самым молодым главой правительства в мире, возглавив в 2019 году финский кабмин.С ее именем связаны несколько скандалов. В 2021 году Марин отправилась в ночной клуб, оставив дома служебный телефон. В итоге премьер-министр не заметила уведомление о контакте с заболевшим COVID-19 и вовремя не ушла на самоизоляцию. В августе 2022 года в интернет попали несколько видеороликов, на которых Санна Марин танцует на вечеринке с друзьями. Тогда ее заподозрили в употреблении наркотиков. Все обвинения она отвергла.В апреле 2023 финское правительство во главе с Санной Марин ушло в отставку. В мае экс-премьер Финляндии объявила о разводе с мужем Маркусом Ряйккененом.

https://ria.ru/20230907/marin-1894758184.html

https://ria.ru/20230406/marin-1863445378.html

финляндия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, финляндия, санна марин