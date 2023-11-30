https://ria.ru/20231130/mandat-1912790829.html

Два депутата Госдумы могут лишиться мандатов, пишут СМИ

Два депутата Госдумы могут лишиться мандатов, пишут СМИ - РИА Новости, 30.11.2023

Два депутата Госдумы могут лишиться мандатов, пишут СМИ

Депутаты Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин и Юрий Напсо могут лишиться мандатов, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники в ГД. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T04:03

2023-11-30T04:03

2023-11-30T04:03

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борис пайкин

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин и Юрий Напсо могут лишиться мандатов, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники в ГД. "В нижней палате парламента обсуждается возможное лишение мандатов Бориса Пайкина и Юрия Напсо, рассказали "Ведомостям" два источника в Госдуме. Оба долгие годы поддерживали ЛДПР, отмечает один из источников "Ведомостей", но некоторые коллеги давно не замечали их на думских мероприятиях", - пишет издание. По данным "Ведомостей", согласно системе анализа результатов голосований на пленарных заседаниях Госдумы, Напсо начал голосовать только с 1 ноября, до этого он не голосовал на пленарных заседаниях с 11 апреля 2023 года, а в ноябре иногда голосовал лишь за несколько вопросов по повестке заседания. Как пишет издание, думская база анализа результатов голосований по Пайкину данных об участии в голосовании в осеннюю сессию не показывает. Результаты его голосования есть только до 6 апреля 2023 года, а 4 апреля он голосовал лишь за девять вопросов повестки.

https://ria.ru/20231129/orden-1912775854.html

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политика, борис пайкин, госдума рф, лдпр