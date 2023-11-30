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Два депутата Госдумы могут лишиться мандатов, пишут СМИ - РИА Новости, 30.11.2023
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04:03 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/mandat-1912790829.html
Два депутата Госдумы могут лишиться мандатов, пишут СМИ
Два депутата Госдумы могут лишиться мандатов, пишут СМИ - РИА Новости, 30.11.2023
Два депутата Госдумы могут лишиться мандатов, пишут СМИ
Депутаты Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин и Юрий Напсо могут лишиться мандатов, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники в ГД. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T04:03
2023-11-30T04:03
политика
борис пайкин
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин и Юрий Напсо могут лишиться мандатов, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники в ГД. "В нижней палате парламента обсуждается возможное лишение мандатов Бориса Пайкина и Юрия Напсо, рассказали "Ведомостям" два источника в Госдуме. Оба долгие годы поддерживали ЛДПР, отмечает один из источников "Ведомостей", но некоторые коллеги давно не замечали их на думских мероприятиях", - пишет издание. По данным "Ведомостей", согласно системе анализа результатов голосований на пленарных заседаниях Госдумы, Напсо начал голосовать только с 1 ноября, до этого он не голосовал на пленарных заседаниях с 11 апреля 2023 года, а в ноябре иногда голосовал лишь за несколько вопросов по повестке заседания. Как пишет издание, думская база анализа результатов голосований по Пайкину данных об участии в голосовании в осеннюю сессию не показывает. Результаты его голосования есть только до 6 апреля 2023 года, а 4 апреля он голосовал лишь за девять вопросов повестки.
https://ria.ru/20231129/orden-1912775854.html
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политика, борис пайкин, госдума рф, лдпр
Политика, Борис Пайкин, Госдума РФ, ЛДПР
Два депутата Госдумы могут лишиться мандатов, пишут СМИ

"Ведомости": депутаты Госдумы Пайкин и Напсо могут лишиться мандатов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГосударственная дума РФ
Государственная дума РФ - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Государственная дума РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин и Юрий Напсо могут лишиться мандатов, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники в ГД.
«
"В нижней палате парламента обсуждается возможное лишение мандатов Бориса Пайкина и Юрия Напсо, рассказали "Ведомостям" два источника в Госдуме. Оба долгие годы поддерживали ЛДПР, отмечает один из источников "Ведомостей", но некоторые коллеги давно не замечали их на думских мероприятиях", - пишет издание.
По данным "Ведомостей", согласно системе анализа результатов голосований на пленарных заседаниях Госдумы, Напсо начал голосовать только с 1 ноября, до этого он не голосовал на пленарных заседаниях с 11 апреля 2023 года, а в ноябре иногда голосовал лишь за несколько вопросов по повестке заседания.
Как пишет издание, думская база анализа результатов голосований по Пайкину данных об участии в голосовании в осеннюю сессию не показывает. Результаты его голосования есть только до 6 апреля 2023 года, а 4 апреля он голосовал лишь за девять вопросов повестки.
Председатель думской комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Виктор Пинский - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
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ПолитикаБорис ПайкинГосдума РФЛДПР
 
 
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